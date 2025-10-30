Un ex tenista se ceba contra Alcaraz: «Está muy nervioso…»

La derrota de Carlos Alcaraz en París a las primeras de cambio pilló a todos por sorpresa. El ex tenista Paolo Bertolucci habló sobre los «nervios» del murciano durante su partido en el Masters 1.000 frente a Cameron Norrie. El italiano fue bastante duro con el pupilo de Juan Carlos Ferrero y reconoce que «nunca lo había visto tan fuera de sí». Carlos estaba desesperado, no encontraba soluciones frente a un Norrie implacable, que devolvía todo, y terminó despidiéndose del torneo en su primer partido.

«Juega muy nervioso, nunca lo había visto tan fuera de sí. Nunca lo había visto cometer tantos errores no forzados. Está intentando encender la luz y no lo consigue», comentó Bertolucci sobre Alcaraz. En un momento del partido, Carlitos se giró hacia su banquillo en busca de alguna solución para darle la vuelta al encuentro. A él se le habían acabado las ideas.

«¡Esto es más lento que Montecarlo! Es más lento que la tierra. No siento nada la pelota, cero. No puedo jugar aquí, no puedo, imposible. Lo único que me salva es el servicio, estoy haciendo todo mal», le dijo a su entrenador, mientras este intentaba calmarle para que volviera al partido y desplegara su mejor juego para darle la vuelta al choque. Pero Norrie no le dio opción y acabó ganando el segundo y el tercer set para derrotar al número uno del mundo.

Bertolucci comentó en Sky Sports que Alcaraz «todo el partido se lo ha pasado lamentándose de que no siente la bola y de que la pista es lenta, cuando había leído declaraciones de que estaba contento con la pista». El ex tenista italiano cree que la falta de concentración a su llegada a París ha sido determinante para que acabara cayendo en su estreno: «Jornada negra, obviamente, pero es que su concentración ha estado bajo mínimos…».

«Muy mal Alcaraz, una derrota inesperada, un resultado negativo que sorprende», concluyó. Una derrota que le podría salir muy cara si Jannik Sinner acaba ganando el torneo. En caso de que eso se produzca, el tenista murciano perdería el número uno del mundo en detrimento del italiano.