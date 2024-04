Esto es lo que cobran los jugadores de fútbol por ir con la selección española

La selección española de fútbol juega menos de diez partidos al año cuando no hay competiciones importantes como un Mundial o una Eurocopa y muchos aficionados se preguntan si los jugadores reciben una retribución económica al asistir a las llamadas de su combinado nacional. La pregunta es compleja a la par que simple y vamos a explicar cómo funciona este aspecto con España, equipo que dirige actualmente Luis de la Fuente.

Para comenzar hay que explicar que los futbolistas sienten un gran orgullo de recibir la llamada de la selección española. Además de representar a su país, unos pocos son los afortunados de hacerlo, también es un reconocimiento a su actual estado de forma. Es cierto que muchos consiguen consolidarse en la plantilla y ser un fijo en las convocatorias, pero otros que sólo se han puesto la camiseta de la rojigualda en pocas ocasiones han explicado en bastantes ocasiones lo importante que es ser convocado.

Asistir con la selección española de fútbol es una obligación y nadie se puede negar, aunque puede haber casos como el famoso de Oleguer Presas, que se sentía independentista y pidió quedarse fuera cuando Luis Aragonés le convocó. Unos años antes, Nacho, futbolista del Compostela, también manifestó su deseo de no acudir ante una llamada de España, pero su caso no fue tan mediático porque nunca entró en los planes de los seleccionadores de ese momento.

Otro de los casos más recientes ha sucedido en la selección española femenina de fútbol. La mayoría de las futbolistas renunciaron a acudir con Jorge Vilda, aunque finalmente acabaron echándose para atrás y fueron con España para disputar ese Mundial que consiguieron ganar. Eso sí, dos jugadoras se mantuvieron firmes y a día de hoy siguen sin querer ir con el combinado nacional. Se trata de Patri Guijarro y Mapi León, a las que se les ha denominado como las rebeldes.

Pero volviendo a los futbolistas que acuden con la selección española de fútbol, como ya hemos dicho es un orgullo para todos ellos. Convertirse en un jugador importante en el equipo e ir sumando internacionalidades es un reto y una ambición de los deportistas, pero es que, a su vez, todo esto puede llevarle a tener unos ingresos extras a sus ya habituales contratos multimillonarios.

Lo que hay que tener en cuenta es que los futbolistas realmente no cobran por jugar en la selección española. Los jugadores no perciben ni un sólo euro cuando acuden a las llamadas de Luis de la Fuente o del seleccionador que esté en ese momento, aunque sí que tienen algún plus por aparecer en los anuncios de los patrocinadores de la Real Federación Española de Fútbol, pero por lo que es jugar no tienen ninguna cantidad estipulada. Sin irnos más lejos, hace unas semanas hubo un parón internacional donde España disputó dos amistosos, uno ante Colombia y otro contra el racismo frente a Brasil y ninguno de los citados se embolsó un euro por esa llamada del técnico riojano.

Hay que destacar que sí existe un seguro que la FIFA o la UEFA se hace cargo en el caso de que se produzca alguna lesión en las ventanas internacionales. Estos organismos tendrían que pagar a los clubes propietarios de los derechos de esos jugadores que caigan lesionados durante los partidos de selecciones, un dinero que sirve para cubrir con los gastos del salario del futbolista en cuestión.

Cuánto cobran los jugadores con la Selección

Pero sí hay momentos en los que la Real Federación Española de Fútbol pagan a los futbolistas. Se trata de las primas que existen por las actuaciones que hagan en los Mundiales, Eurocopas o UEFA Nations League. El organismo que rige el fútbol en nuestro país, con los ingresos que recibe de su participación, se guarda un porcentaje para repartir entre los jugadores citados por el seleccionador y repartirlo una vez que concluya ese gran campeonato.

Estas primas se pueden repartir en función de los partidos disputados en los Mundiales, Eurocopas o Liga de las Naciones o directamente por el rendimiento, es decir, un reparto mayor o menor en función de la ronda que alcance la selección española. Por ejemplo, en el Mundial de Qatar 2022, los jugadores que fueron llamados por Luis Enrique cobraron unos 25.000 euros por partido y hay que recordar que alcanzaron los octavos de final, donde cayeron en la tanda de penaltis contra Marruecos.

Esto se traduce en que un futbolista puede ser importante durante una fase de clasificación, pero si no acude al campeonato en cuestión se quedaría sin ese dinero y esa prima por rendimiento en él. Un duro varapalo para el futbolista, ya que sería doble: no poder representar a tu país en un Mundial o una Eurocopa después de haber ayudado a llevarle al torneo y también por ese dinero extra o bonus que paga la RFEF en función de lo que consigan hacer.