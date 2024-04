Un futbolista del Villarreal reconoce haber utilizado a España para ser internacional con Marruecos

Ilias Akhomach, el ex canterano del Barcelona y actual jugador del Villarreal, ha desvelado que usó a las categorías inferiores de la selección española para mejorar y coger experiencia antes de dar el salto definitivo con la absoluta de Marruecos. Así, sin pelos en la lengua, narra el extremo que priorizó jugar con España durante su etapa formativa para aprovechar el nivel competitivo de las inferiores pero que su decisión final de con quién jugar ya estaba tomada desde hace tiempo.

En estos días en los que se habla mucho de la decisión que tomó Brahim hace unas semanas, de jugar con Marruecos por delante de la selección española que dirige actualmente Luis de la Fuente, sorprende la naturalidad y claridad con la que Ilias Akhomach desgrana cómo estuvo aprovechando el alto nivel competitivo y de entrenamientos de España durante sus convocatorias con las inferiores, antes de estar preparado para dar el salto con Marruecos.

Ilias Akhomach jugó inicialmente algunos partidos con la Sub-15 de Marruecos antes de cambiar el rojo oscuro de la elástica marroquí por el intenso de la selección española. Jugó con todas las inferiores entre 2020 y 2023, tanto en la sub-16, sub-18, sub-19 y sub-21. Fue con la sub-19 con la que tuvo mayor presencia, con la que llegó a jugar 19 partidos. En total fueron unos 33 partidos con España antes de volver de nuevo a defender la camiseta de Marruecos el pasado mes de noviembre, con la sub-23 y debutar con la absoluta este pasado 22 de marzo.

Ha sido en una entrevista con BeinSports en la que ha confesado que su interés por jugar con España siempre estuvo orquestado, pensando para su beneficio deportivo, para ganar experiencia y seguir mejorando con un objetivo claro: jugar con la absoluta de Marruecos. «He jugado en las inferiores de España para ganar experiencia y seguir mejorando, pero todos sabían mi decisión final», reconocía Ilias Akhomach que no guarda ningún cariño a los colores de la selección: «La panenka de Hakimi contra España fue el momento que más me alegré con la selección, sentí mucha felicidad».

En otras ocasiones, como en declaraciones recientes a Relevo, Ilias ya justificó que su decisión era basada en el sentimiento que profesa a Marruecos: «La selección es una cosa de sentimiento, algo que te va a durar durante todo tu futuro. No es jugar un partido y después cambiarte, como piensa mucha gente. Y lo que he querido es jugar con Marruecos».

«Mi cultura, mis orígenes… todo es de Marruecos. Uno tiene que tomar decisiones y esta ha sido la que, por dentro, tenía que tomar. Eso no quita que siempre voy a estarle muy agradecido a la selección española por lo que ha hecho por mí, tanto a Francis (coordinador de categorías inferiores), como a Santi Denia (seleccionador sub-21) y a todos los entrenadores que he tenido», confesaba anteriormente Ilias Akhomach, que no ha negado en ningún momento que su interés por jugar con España fuera meramente de interés y deportivo, ajeno a lo sentimental.

Ilias Akhomach, a sus 19 años, suma esta temporada 23 partidos con el Villarreal en Liga, cinco de Europa League y tres de Copa del Rey, 31 partidos en total en los que ha logrado tres goles y cinco asistencias. Actualmente tiene contrato con los castellonenses hasta 2026, tras llegar libre procedente del filial del Barcelona. Su valor de mercado actual, 12 millones de euros.