El ‘caso Brahim’ ha vuelto a la palestra durante la conferencia de prensa que el seleccionador marroquí, Walid Regragui, ha realizado en la previa del partido que va a enfrentar a la nueva selección del jugador nacido en Málaga y al equipo de Angola en la ciudad de Agadir. El técnico africano ha desvelado los pormenores del proceso que ha llevado al futbolista del Real Madrid a decantarse por la selección marroquí.

«Tenía la palabra y un acuerdo con Brahim desde que estaba ya en el Milán. Hace año y medio que hablamos con él. Pero para asegurar su llegada a Marruecos tenía antes que volver al Real Madrid. Los marroquíes deberían estar orgullosos de Brahim y yo solo puedo decirle que ‘bravo’. Para quienes lo llaman oportunista, tengo que decir que sí fue convocado por España. Pero él me dio su palabra y al final vino con nosotros», sorprendió Regragui.

Es decir, según la versión del seleccionador de Marruecos, existen varios detalles hasta ahora desconocidos que ha destapado Regragui. Efectivamente, la Federación Española de Fútbol sí que intentó reclutar al malagueño pero, al parecer, la decisión estaba tomada y Brahim ya había dado su palabra a la Federación presidida por Fouzi Lekjaa cuando jugaba en el Milán, hace un año y medio. «En Marruecos estamos muy felices de tener un jugador como Brahim y estamos seguros de que va a hacer grandes cosas en nuestra selección», afirmó el entrenador.

Aunque también ha avisado el técnico marroquí de que Brahim tendrá que superar un lógico proceso de adaptación, ya que, a pesar de la decepción que supuso la Copa de África para Marruecos, la gran actuación que realizó en el Mundial de Catar -donde eliminó en penaltis a la selección española dirigida por Luis Enrique- demostró que el conjunto africano tiene una base sólida.

El futbolista del Real Madrid tendrá que realizar un esfuerzo importante para entender la idea de juego propuesta por Regragui y encajar lo antes posible con sus nuevos compañeros. «Brahim me da varias opciones. No será fácil para él, tendrá que tener paciencia. Tiene que acostumbrarse, orientarse. Estamos felices de tener un jugador de este nivel. Mañana veréis en qué posición juega», respondió el seleccionador confirmando, a su vez, que el malagueño tendrá minutos ante Angola aunque no aclaró si sería titular o partiría desde el banquillo.

Brahim… ¿a los Juegos?

Otra sorpresa que ha deparado la rueda de prensa de Regragui es su intención de llevar a Brahim a los Juegos Olímpicos de París, un tema que en el Real Madrid ni siquiera se han planteado aunque el caso del malagueño no es igual que el de los franceses al no tener que acudir también a la Eurocopa en el mes de junio. Sin embargo, la idea del club blanco es no ceder a ninguno de sus futbolistas para la cita olímpica, puesto que la fecha se encuentra demasiado cercana al inicio del curso y la pretemporada podría verse alterada para los futbolistas que acudiesen a París. «Si el entrenador del Real Madrid lo autoriza, espero que Brahim pueda disputar los Juegos», dijo.

Por último, llamó la atención la forma de referirse de Regragui hacia Brahim cuando un periodista le llamó por su apellido español. «Brahim Abdelkader», replicó el entrenador africano cuando el redactor en cuestión le preguntó sobre Brahim Díaz. Una muestra más de que Marruecos va a hacer todo lo que esté en su mano para que el futbolista se adapte lo más rápido posible y piense cuanto antes en clave marroquí.