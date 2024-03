Brahim cambia de estatus

Brahim Díaz cambia de estatus. Una vez superado el malestar que provocó en el Real Madrid la falta de interés de la Federación Española, en el que es en estos momentos uno de los mejores jugadores de la Liga. Nueve goles y cuatro asistencias en los 33 partidos que ha disputado este curso con los blancos. Unos números muy a tener en cuenta para un jugador que ha conseguido convencer a Ancelotti de que debe tener un papel muy importante dentro de la plantilla.

Curadas las heridas y superada la indignación, el Real Madrid ya ve el crecimiento que tendrá Brahim Díaz, siendo uno de los referentes del combinado marroquí. La federación africana, en un ejercicio tremendamente inteligente y hábil, ha estado presionando para convencer a al futbolista madridista hasta que se ha salido con la suya. Los Leones del Atlas han estado pendientes del malagueño, le ha llamado, se han preocupado por él y le han dado cariño. Walid Regragui ha estado muy encima de un jugador para el que tienen un plan perfectamente trazado desde el país vecino.

Pero sin duda, lo que más valora en estos momentos el Real Madrid es que Marruecos tiene un proyecto para convencer a Brahim. Los africanos le han explicado al jugador el plan que tienen pensado y le han dejado claro que le elevarían a la categoría de estrella.»Estaría a la altura de Achraf y sería un referente», comentaban a OKDIARIO personas cercanas a la Federación Marroquí. El jugador del Real Madrid sabe que tendrá una apuesta en firme por parte del combinado marroquí, que tiene como meta ser una potencia en el Mundial de 2030 que se celebrará en España, Marruecos y Portugal. En esa cita, el madridista tendrá 29 años.

En el Real Madrid ven en Brahim una oportunidad de mercado para abrirse a África. El internacional marroquí es, por el momento, el único jugador de la primera plantilla que juega en una selección del continente vecino. El club blanco está seguro de que más pronto que tarde el estatus de su jugador aumentará notablemente, reportando beneficios económicos a la entidad madridista y abriendo nuevas vías de negocio.

El jugador del Real Madrid quería jugar con España, la decisión ha sido muy complicada, pero la falta de señales desde Las Rozas ha decantado la balanza a favor de Marruecos, que se ha movido muy bien en los últimos meses para convencer a Brahim. El malagueño ha visto en los últimos tiempos Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación de Marruecos de Fútbol, Walid Regragui, seleccionador marroquí, y altas instancias del gobierno del país africano se han esmerado en dar un calor al jugador que no ha llegado desde el ente federativo español en ningún momento.

La llamada que no llegó

Luis de la Fuente no ha descolgado el teléfono en ningún momento para llamar a Brahim, al que conoce perfectamente. Pero, lo que puede ser más grave, desde la Federación Española de Fútbol tampoco han hecho absolutamente nada especial para hacer ver al jugador que iba a estar con la selección española. Si bien es cierto que el plan era que apareciese en la lista de convocados que el riojano dará a conocer el próximo 15 de marzo para los amistosos contra Colombia y Brasil, esta idea no han sabido o no han querido trasladársela al jugador.

Desde el entorno de Brahim explican que «con una llamada se hubiese arreglado todo». No pedían más. El jugador del Real Madrid y los que le rodean vieron como la Federación retransmitió las reuniones que tuvieron en Barcelona para convencer a Lamine Yamal de que jugase para España, cuando también tenía la posibilidad de elegir a Marruecos o Guinea Ecuatorial. Con el malagueño no han actuado de la misma manera.

La relación entre Brahim y De la Fuente

Luis de la Fuente conoce perfectamente a Brahim desde hace muchos años. Le ha tenido en las categorías inferiores de la selección española y de su mano debutó con el combinado nacional absoluto cuando formó parte del equipo que se midió a Lituania antes de la Eurocopa de 2021, un partido marcado por el positivo por coronavirus de Busquets que confinó a Luis Enrique y sus hombres en Las Rozas.

Ambos han mantenido durante estos años una relación fluida en la que sí había llamadas, no como ahora. Pero todo cambió antes de los Juegos Olímpico de 2021, cuando Luis de la Fuente decidió dejarle fuera de la cita a pesar de ser uno de los baluartes de aquella hornada. El segundo capitán. El riojano prefirió llamar a Pedri, Dani Olmo u Oyarzabal, lo que le dejó sin opciones.

Tras esta decisión, la relación de Brahim y Luis de la Fuente nunca más fue la misma. Ambos se tienen un respeto mutuo, pero el jugador del Real Madrid no olvida que se quedó fuera de los Juegos Olímpicos a pesar de ser uno de los referentes de ese equipo.

Otros africanos en el Real Madrid

El Real Madrid ha tenido varios jugadores que ya formaron parte de selecciones africanas. A Camerún la defendieron tanto Geremi como Eto’o, mientras que Diarra jugó con Mali. Essien defendió los colores de Ghana y Adebayor de Togo.

Con Marruecos, Achraf es una de las grandes referencias y también pasó por el Real Madrid, mientras que Yusi, lateral izquierdo del Juvenil A de la entidad madridista y, como el jugador del PSG, también madrileño, ha sido convocado por el combinado marroquí absoluto.