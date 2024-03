Luis Enrique da otra pista de Mbappé: «Cuando las partes se pronuncien…»

Luis Enrique volvió a su canal de Twitch para emitir en directo periódicamente y en su nuevo estreno respondió a la gran pregunta: ¿fichará Kylian Mbappé por el Real Madrid? En OKDIARIO ya adelantamos que el francés será jugador del conjunto blanco este mismo verano, pero su actual entrenador en el Paris Saint-Germain aún sigue esperando a que «las partes» hagan oficial tanto su salida como su traspaso.

«¿Mbappé al Madrid? Pues eso no lo sabe nadie. Eso lo sabe sólo Kylian Mbappé y cuando las partes se pronuncien, las partes directamente implicadas, pues todos a escuchar y esperar», respondió Luis Enrique al ser preguntado por este asunto. Pero no fue que el técnico del PSG abordó este jueves, un día en el que también presentó la Fundación Xana, en memoria a su hija fallecida en 2019.

El ex seleccionador de España también fue preguntado por si volverá a entrenar al Barcelona en algún momento. «Es difícil que el Barça y yo crucemos caminos. Al salir de la selección yo estaba libre, pero el club no. Ahora parece que estará vacante el puesto, pero tengo por norma no romper mis contratos. En el PSG desde el primer día estoy muy contento», afirmó, descartando una vuelta al club blaugrana a corto plazo.