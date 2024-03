Brahim no tiene techo

Brahim Díaz no para de crecer y su nivel no tiene techo. Desde que volvió al Real Madrid después de tres años de cesión en el AC Milan su irrupción ha sorprendido a todo el mundo. Se podía prever que volviese formado y listo para triunfar en la élite, pero no que se fuese a convertir en un futbolista top mundial a sus 24 años de edad. Su valor de mercado también está en alza y en la última actualización de Transfermarkt ha pegado un subidón de 15 millones de euros que suena escaso, ya que ese incremento debería ser mucho mayor a la vista del nivel que está dando esta temporada.

Según el portal alemán, Brahim se ha revalorizado hasta los 35 millones, un precio que sigue sonando muy insuficiente, y es el que más ha crecido del Real Madrid en esta última lista. Andriy Lunin es el segundo que más lo ha hecho, pues ha pasado de ocho a 16 millones de valor. Los dos están siendo las grandes revelaciones del equipo blanco esta temporada, siendo el caso del mediapunta más llamativo por su corto proceso de adaptación.

Carlo Ancelotti no empezó contando demasiado con él en el tramo inicial de la Liga, pero poco a poco se fue ganando ese rol de número 12 y para muchos se merece ser indiscutible en el once del italiano. Durante las distintas ausencias de Jude Bellingham, ya fuera por lesión o por sanción, como en los últimos dos encuentros ante Celta de Vigo y Osasuna, Brahim siempre ha cumplido con creces.

El malagueño promedia un gol cada 163 minutos, es decir, necesita menos de dos partidos para ver puerta. Y si hablamos de su implicación en ataque, sumando los nueve tantos que ha anotado más las cuatro asistencias que ha repartido, Brahim participa cada 112 minutos en goles del Real Madrid. Su última diana llegó en El Sadar, donde hizo una demostración de su velocidad, control y definición con cualquiera de sus dos piernas.

Brahim es el octavo mejor valorado del Real Madrid

Por todas estas cosas, Transfermarkt ya considera que Brahim es el octavo jugador con valor de mercado más alto del Real Madrid. Por delante de él sólo están Bellingham (180 millones), Vinicius Junior (150), Rodrygo Goes (100), Fede Valverde (100), Eduardo Camavinga (90), Aurélien Tchouaméni (90) y Eder Militao (70).

Su gran subidón, pues ha sido el mayor ascenso de su valor en toda su carrera deportiva, coincide con un contexto internacional en el que ha tomado la decisión de jugar con Marruecos. Brahim, si nada se tuerce, debutará el próximo viernes a las 23:00 horas con la selección marroquí en un amistoso contra Angola.

Allí será considerado como la mayor estrella y afrontará junto a sus compatriotas otros retos distintos a la Eurocopa de este año en Alemania, en la que no estará con España como muchos deseaban. Y en cuanto al Real Madrid, Brahim se ha ganado al vestuario desde el primer día, dando su mejor versión siempre que Ancelotti le da la oportunidad de jugar y sin poner ni una pega ni una mala cara cuando no es de la partida.

Decisivo en todas las competiciones

Además, es el único futbolista de la plantilla blanca que ha mojado en todas las competiciones. Marcó en la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, un gol que siempre será recordado por su carrera contra Oblak. También en la Copa del Rey, marcando uno de los tres goles contra la Arandina. En Champions lleva dos y en Liga ya suma una manita.