Brahim ya brilla con Marruecos

Con la mano en el corazón durante la interpretación del himno de Marruecos, Brahim Díaz debutó oficialmente con la selección africana. Lo hizo en la ciudad de Agadir, en un amistoso de su nuevo equipo ante Angola y jugando prácticamente todo el encuentro. Brahim ya es oficialmente marroquí en términos futbolísticos.

El jugador del Real Madrid fue la gran estrella del partido amistoso de Marruecos ante Angola, duelo que finalizó con 1-0 con gol en propia puerta de David Carmo. En la jugada intervino Brahim, que salió de titular en su primer partido con la camiseta roja de Marruecos. Jugó 87 minutos, prácticamente todo el partido.

Además de intervenir en esa jugada del gol Brahim estuvo muy activo en todo momento, cogiendo ya galones en Marruecos, ganándose aplausos en la grada y participando del juego ofensivo de la selección africana, vigente semifinalista del Mundial. Con el dorsal 10 a la espalda y jugando principalmente por la izquierda, Brahim fue aclamado por la afición marroquí.

Todo ello ocurría prácticamente a la vez que España naufragaba en Londres ante Colombia. El destino futbolístico quiso que mientras la selección española perdía en otro duelo amistoso, Brahim, que no fue llamado en ningún momento por Luis de la Fuente, se estrenara con Marruecos.

Brahim debuta con Marruecos

Este primer partido no fue fácil para el futbolista del Real Madrid, que tuvo que superar por momentos una racha de faltas de jugadores rivales. Brahim ya sabe también cómo se juega en África pese a ser un amistoso. Tiene que dar gracias él, Marruecos y el Real Madrid que en ninguna de esas faltas -algunas graves- no acabara con molestias físicas. Varias veces acabó tendido sobre el césped cosido a patadas. Por suerte no sufrió ningún tipo de lesión.

El estreno de Brahim con la selección norteafricana era uno de los grandes atractivos de este parón por selecciones. Tras toda la polémica ante su convocatoria o por España o por Marruecos, el malagueño acabó defendiendo los colores de los africanos, que adoran al futbolista del Real Madrid.

Como ya contó OKDIARIO, Marruecos convenció a Brahim con palabras y ahora lo harán con hechos. Le explicaron que allí le elevarían a la categoría de estrella, a la altura de Achraf (hasta ahora su jugador más mediático) y que se convertiría en un referente social y deportivo. Los primeros días de concentración así ha sido

Estrella en el país africano

A Brahim en este primer duelo con Marruecos se le vio motivado y con ese cartel de gran líder del equipo. Walyd Regragui, selección marroquí y artífice de que el madridista esté en este equipo, avanzó que la gente del país estarán orgullosos de Brahim por todo lo que ha hecho.

«Los jugadores tenían que adaptarse y hemos cambiado de táctica. Brahim y otros se integraron el grupo con un espíritu que me dejó contento», dijo Regragui tras este partido ante Angola. «Estoy contento con la incorporación de Brahim, nos dará un plus», añadió.

Brahim Abdelkader, como le llama Regragui recalcando el apellido paterno (su padre es español, de Melilla, pero su abuela era marroquí), asombró a los 45.000 aficionados que llenaron el Estadio de Agadir. Allí también jugará Marruecos el próximo martes ante Mauritania en un duelo en el que el centrocampista del Real Madrid volverá a ser la estrella.