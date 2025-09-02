España – Italia de baloncesto, en directo hoy: dónde ver y última hora de la selección online y del partido de EuroBasket en vivo gratis
La selección española de baloncesto masculino se ve las caras contra el combinado italiano en la jornada 4 del grupo C del EuroBasket 2025. Los de Sergio Scariolo son conscientes de que es prácticamente una final, ya que un triunfo les acercaría hasta los octavos de final y una derrota les haría jugársela en la última fecha frente a Grecia, el equipo que está dominando el tercer cuadro del torneo. Te contamos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de este frenético España – Italia de baloncesto.
España – Italia, en directo
Así está el EuroBasket 2025
La fase de grupos del EuroBasket 2025 entra en su recta final. En el cuadro A y el B ya se han disputado cuatro encuentros y en el primero de ellos, Turquía y Serbia llevan pleno de victorias y este miércoles se verán las caras para decidir quién acaba primero y quién segundo. En el grupo B, Alemania es la única que ha logrado hacer pleno, pero Lituania y Finlandia vienen pisando fuerte. En el C y en el D, con un choque menos, Grecia parece intratable en el cuadro de España, mientras que en el cuarto grupo es Polonia la que lo está comandando.
España, en el EuroBasket 2025
España cayó en el grupo C del EuroBasket 2025, cuadro que se está disputando en Chipre, ya que hay que recordar que este torneo se está jugando en cuatro países diferentes. Los de Sergio Scariolo, vigentes campeones, comenzaron su defensa del título con derrota frente a Georgia, pero han conseguido levantarse imponiéndose a Bosnia y Herzegovina y también a los chipriotas, por lo que en el arranque de esta jornada 4 van segundos, sólo por detrás de Grecia. Hoy, contra Italia, tendrán un duro rival, ya que los transalpinos tienen el mismo balance que La Familia.
Partidazo en Chipre
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado y minuto a minuto de este España – Italia de baloncesto que corresponde a la jornada 4 del grupo C del EuroBasket 2025. Los pupilos de Sergio Scariolo han perdido un choque y han ganado otros dos, por lo que el duelo frente a los italianos hoy se presenta como muy importante para intentar avanzar a la siguiente fase de esta competición en la que están defendiendo el título, ya que hay que recordar que en 2022, en Berlín, La Familia salió como campeona del viejo continente.
4Q - 9:00
España 50-49 Italia
Triiiple de Mario Saint-Supéry.
4Q - 10:00
¡Empieza el último cuarto! España 47-49 Italia
En marcha de nuevo el partido. Empieza el tramo decisivo y más importante. Sacó Italia.
3Q - 0:00
¡Termina el tercer cuarto! España 47-49 Italia
Metió de dos Italia y se adelanta por primera vez en el marcador.
3Q - 1:00
España 47-47 Italia
Canasta de dos Puerto, pero responde Italia con un triple.
3Q - 2:00
España 45-44 Italia
Otro triple que falla España, esta vez Brizuela. Diouf metió de dos y prácticamente iguala el encuentro. Hay tiempo muerto en Chipre. Pasos de España y menos mal que no encestó Italia.
3Q - 3:00
España 45-42 Italia
Consiguió un 2+1 Diouf y falló su lanzamiento adicional. Dos tiros libres para Diouf y sólo consiguió meter el segundo. Está fallando muchos triples el combinado español.
3Q - 4:00
España 45-39 Italia
Falló Aldama un triple, cogió el rebote y trató de machacar y también falló. Canasta de dos de Diouf. Dos tiros libres para Puerto y metió sólo el primero.
3Q - 5:00
España 44-37 Italia
Sin canastas en este minuto.
3Q - 6:00
España 44-37 Italia
Canasta de Yusta de dos. Contragolpe y De Larrea consiguió una falta, metiendo sólo el segundo tiro libre.
3Q - 7:00
España 41-37 Italia
Entra en bonus ya el combinado italiano. Pérdida tonta de España y menos mal que hubo una falta en ataque de Ricci que acabó en técnica por protestar. Santi Aldama metió su tiro libre. Metió de dos Fontecchio.
3Q - 8:00
España 40-35 Italia
Hubo técnica a favor de España y Aldama metió su tiro. Falló de tres Italia, pero Ricci metió después de tres.
3Q - 9:00
España 39-32 Italia
Dos tiros libres para Ricci que fueron para adentro.Triiiple de De Larrea sobre la bocina.
3Q - 10:00
¡Comienza el tercer cuarto! España 36-30 Italia
En juego de nuevo el partido en Chipre. La posesión es para España.
Tiros libres
España está intentando meter muchos más triples que canastas de dos puntos. No le ha ido mal al combinado de Scariolo, que va ganando, pero también deben mejorar en los tiros libres, ya que se han fallado varios.
El primer tiempo
Gana España al descanso por 36-30 a Italia y este sería un gran resultado para los de Sergio Scariolo, que se acercarían a los octavos de final del EuroBasket 2025.
2Q - 0:00
¡Termina el segundo cuarto! España 36-30 Italia
Metió de tres Spagnolo. ¡Consiguió un 2+1 Aldama, pero falló el tiro adicional!
2Q - 1:00
España 34-27 Italia
Brizuela sólo metió uno de los dos tiros libres que tuvo. Canasta de dos de Pradilla.
2Q - 2:00
España 31-27 Italia
Dos tiros libres para Willy y mete sólo el primero. Se ha revisado una acción en la que Spagnolo golpea con su codo el rostro de Willy y parece que no es intencionado y es un lance del juego. Tuvo dos tiros libres Pajola y los metió.
2Q - 3:00
España 30-25 Italia
Canasta de dos de Santi Aldama. Bien Darío Brizuela para coger un rebote defensivo.
2Q - 4:00
España 28-25 Italia
Dos tiros libres para Sergio de Larrea y sólo metió el primero. Machacó Diouf para igualar la contienda. ¡Triiiple de De Larrea!
2Q - 5:00
España 24-23 Italia
Diouf metió de dos tras otro triple fallido de España.
2Q - 6:00
España 24-21 Italia
Fontecchio mete de tres para volverse a acercar en el marcador. Otro triple que intenta Juancho y no entra.
2Q - 7:00
España 24-18 Italia
Contragolpe de España que Puerto falla al intentar el triple.
2Q - 8:00
España 24-18 Italia
Responde Thompson con un triple. Y mete otro triple Josep Puerto, el segundo consecutivo.
2Q - 9:00
España 21-15 Italia
Triple de Ricci y pérdida de Juancho y canasta de dos de Niang para pegarse en el marcador. Pide tiempo muerto Scariolo, que está muy enfadado. Triiiple de Josep Puerto.
2Q - 10:00
¡Comienza el segundo cuarto! España 18-10 Italia
En marcha el segundo cuarto de este partidazo del EuroBasket 2025. ¡Sacó Italia!
1Q - 0:00
¡Termina el primer cuarto! España 18-10 Italia
Dos tiros libres para Mario Saint-Supéry y ambos fueron para dentro. Canastón de dos de Italia… pero llegó el triiiiiple de Darío Brizuela. Sobre la bocina, con un palmeo, canasta de Niang.
1Q - 1:00
España 13-6 Italia
Otra canasta de dos de Niang. Canasta de Thompson, así que Italia empieza a acercarse.
1Q - 2:00
España 13-2 Italia
Es inexplicable lo que le está sucediendo a Italia en el aspecto ofensivo. Aunque llegó la primera canasta de Niang tras un fallo de Juancho.
1Q - 3:00
España 13-0 Italia
Otra canasta que fallan los transalpinos. Y siguen marrando sus ocasiones.
1Q - 4:00
España 13-0 Italia
Encesta de dos Darío Brizuela y pide tiempo muerto Italia. ¡Triiiiiple de Santi Aldama!
1Q - 5:00
España 8-0 Italia
Sigue defendiendo bien España para que Italia no anote. Eso sí, si hubiera más efectividad arriba el marcador sería más amplio.
1Q - 6:00
España 8-0 Italia
Sigue Italia sin conseguir inaugurar su marcador. ¡Otro tiro de tres de Sergio de Larrea!
1Q - 7:00
España 5-0 Italia
Encesta ahora Santi Aldama de dos tras coger un rebote propio. Tapón de De Larrea. Después llegó otro tapón de Aldama. ¡Cómo está España defensivamente!
1Q - 8:00
España 3-0 Italia
Robo de Aldama y De Larrea metió de tres para inaugurar el marcador. Falló Italia en su ataque y sigue sin puntuar.
1Q - 9:00
España 0-0 Italia
Sin canastas en este primer minuto de partido. Intentaron dos triples los españoles y fallaron ambos.
1Q - 10:00
¡Comienza el España – Italia del EuroBasket 2025!
Arranca este partidazo que se juega en Chipre. ¡La primera posesión es para el combinado español!
- Quinteto de España: Sergio de Larrea, Aldama, Willy Hernangómez, Yusta y Joel Parra.
- Quinteto de Italia: Melli, Fontecchio, Spagnolo, Diouf, Pajola.
¡¡5 Minutos!!
Ya no queda nada para que comience este partidazo en Chipre. En nada arrancará este España – Italia que puede ser decisivo para La Familia.
La previa
Aprovechamos estos 10 minutitos que quedan para que comience este partidazo para ofrecerte la mejor previa del España – Italia del EuroBasket 2025.
El capitán de España
Estamos viviendo muchos cambios en la selección española de baloncesto ya en una etapa sin los Sergio Llull, Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, etc. Este es el jugador que es capitán de España.
Sergio Scariolo
El seleccionador nacional estalló contra la FIBA por someter a los jugadores de España a un control antidoping después de haber disputado dos partidos seguidos sin descanso. Las palabras de Sergio Scariolo.
La traca final
La selección española de baloncesto se dio un festín contra Chipre antes de estos dos partidos -Italia y Grecia- que acabarán siendo decisivos para saber si los de Scariolo pasan a los octavos de final del Eurobasket 2025.
A qué hora es el España – Italia del EuroBasket 2025
La FIBA programó este España – Italia en el horario de las 20:30 horas, una menos en las Islas Canarias, de hoy, martes 2 de septiembre.
El grupo de España
España suma dos victorias y una derrota, que fue ante Georgia. Ahora Bosnia ha ganado a Grecia y ha puesto patas arriba el cuadro. Así está el grupo de España en el EuroBasket 2025.
Dónde ver por TV el partido de España de baloncesto hoy
Este apasionante España – Italia de baloncesto se podrá ver en directo por televisión a través de RTVE.
Todo listo
Falta apenas una horita para que comience este apasionante España – Italia de la jornada 4 del grupo C del EuroBasket 2025.
4Q - 8:00
España 50-51 Italia
Canasta de dos de Diouf, que entró muy fácil.