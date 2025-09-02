España – Italia de baloncesto, en directo hoy: dónde ver y última hora de la selección online y del partido de EuroBasket en vivo gratis

La selección española de baloncesto masculino se ve las caras contra el combinado italiano en la jornada 4 del grupo C del EuroBasket 2025. Los de Sergio Scariolo son conscientes de que es prácticamente una final, ya que un triunfo les acercaría hasta los octavos de final y una derrota les haría jugársela en la última fecha frente a Grecia, el equipo que está dominando el tercer cuadro del torneo. Te contamos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de este frenético España – Italia de baloncesto.

España – Italia, en directo

Así está el EuroBasket 2025

La fase de grupos del EuroBasket 2025 entra en su recta final. En el cuadro A y el B ya se han disputado cuatro encuentros y en el primero de ellos, Turquía y Serbia llevan pleno de victorias y este miércoles se verán las caras para decidir quién acaba primero y quién segundo. En el grupo B, Alemania es la única que ha logrado hacer pleno, pero Lituania y Finlandia vienen pisando fuerte. En el C y en el D, con un choque menos, Grecia parece intratable en el cuadro de España, mientras que en el cuarto grupo es Polonia la que lo está comandando.

España, en el EuroBasket 2025

España cayó en el grupo C del EuroBasket 2025, cuadro que se está disputando en Chipre, ya que hay que recordar que este torneo se está jugando en cuatro países diferentes. Los de Sergio Scariolo, vigentes campeones, comenzaron su defensa del título con derrota frente a Georgia, pero han conseguido levantarse imponiéndose a Bosnia y Herzegovina y también a los chipriotas, por lo que en el arranque de esta jornada 4 van segundos, sólo por detrás de Grecia. Hoy, contra Italia, tendrán un duro rival, ya que los transalpinos tienen el mismo balance que La Familia.

Partidazo en Chipre

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado y minuto a minuto de este España – Italia de baloncesto que corresponde a la jornada 4 del grupo C del EuroBasket 2025. Los pupilos de Sergio Scariolo han perdido un choque y han ganado otros dos, por lo que el duelo frente a los italianos hoy se presenta como muy importante para intentar avanzar a la siguiente fase de esta competición en la que están defendiendo el título, ya que hay que recordar que en 2022, en Berlín, La Familia salió como campeona del viejo continente.