España-Italia: billete a octavos del Eurobasket

España e Italia se juegan este martes el segundo billete a octavos de final en el cuarto partido de la fase de grupos del Eurobasket 2025 (20:30 horas en el Spyros Kyprianou de Limasol). Un clásico del baloncesto europeo del que saldrá el acompañante de Grecia hacia la siguiente ronda en Riga (Letonia) y cuyo ganador ocupará provisionalmente la segunda plaza a expensas de la última jornada, en la que la selección española se medirá al equipo griego (jueves 20:30) y la italiana al anfitrión del grupo C, Chipre (mismo día 17:15).

Eso será cosa del futuro (cercano), porque España e Italia se enfocan en el partidazo de este martes en el que dos selecciones de nivel igualado medirán fuerzas para certificar su continuidad en el torneo. Los de Sergio Scariolo vienen de arrollar a Chipre (91-47), ganar a Bosnia y Herzegovina (88-67) y encajar una dura derrota en el debut con Georgia (69-83).

En este escenario, vencer a los transalpinos puede ser decisivo, aparte de por la clasificación, para evitar la cuarta posición que garantiza un duro cruce de octavos, a priori frente a Polonia, actual líder del grupo D, o Francia, tercera tras perder con Israel, segunda. Italia sí que se metería el segundo puesto en el bolsillo en caso de que gane por el trámite de la última jornada ante Chipre, el equipo más flojo del Eurobasket.

España, reforzada en lo anímico tras el batacazo con Georgia con sus victorias de autoridad ante Bosnia y Chipre, cuenta con un Willy Hernangómez enchufadísimo que ya ejerce de capitán también dentro de la pista, un Santi Aldama de líder total (19 puntos ante los balcánicos) y un grupo más consolidado en el juego con el transcurso de los partidos. Al pívot del Barcelona le bastaron 15 minutos contra Chipre para firmar 19 encestes, capturar 8 rebotes y dar 3 asistencias. Se ha llevado el MVP en los dos triunfos (16-4-1) y llega a tope para vérselas con el veterano Nicolo Melli, flamante campeón de la Euroliga con Fenerbahce.

Los líderes de España e Italia

El pívot es una de las grandes amenazas de la Italia de Simone Fontecchio. El alero de los Miami Heat es el verdadero líder del combinado italiano y viene de marcarse 39 puntos y 8 rebotes ante Bosnia. Marco Spissu (Casademont Zaragoza) y Darius Thompson (recién fichado por el Baskonia) son viejos conocidos de la ACB que también retarán a España, ganadora del oro en 2022.

España e Italia llegarán a la hora del partido sabiendo los resultados del Grecia-Bosnia (14:00) y el Chipre-Georgia (17.15). Cualquier cosa que no sea la victoria de helenos y georgianos sería una sorpresa mayúscula que pondría patas arriba el grupo C, pero los de Scariolo se centran en ganar, mostrar su mejor versión y dar un golpe de efecto ante una de las grandes selecciones del Eurobasket. Al mismo tiempo, el mejor encuentro del D, el Francia-Polonia.

Posible quinteto de la selección

Sergio de Larrea, Santi Yusta, Joel Parra, Santi Aldama y Willy Hernangómez

Lista completa del rival

Darius Thompson (Valencia Basket)

Marco Spissu (Casademont Zaragoza)

Danilo Gallinari (Vaqueros de Bayamón)

Nicolo Melli (Fenerbahçe Istanbul)

Simone Fontecchio (Miami Heat)

Giampaolo Ricci (EA7 Emporio Armani Milano)

Matteo Spagnolo (Alba Berlín)

Gabriele Procida (Real Madrid)

Saliou Niang (Virtus Bologna)

Momo Diouf (Segafredo Bologna)

Nikola Akele (Segafredo Bologna)

Alessandro Pajola (Segafredo Bologna)

Mejor resultado en un Eurobasket

España es la vigente campeona del torneo, ya que ganó su cuarto oro en 2022 en la final de Berlín derrotando a Francia. Por su parte, Italia es bicampeona de Europa y atesora cuatro platas y cuatro bronces.