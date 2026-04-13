Escándalo del CTA: premia a Alberola Rojas con la final de Copa tras no pitar el claro codazo a Mbappé

La final de la Copa del Rey 2026 entre Atlético y Real Sociedad ya conoce el árbitro que pitará en La Cartuja: Alberola Rojas. Cuatro días después del escándalo que protagonizó obviando el claro penalti a Kylian Mbappé tras sufrir un tremendo codazo que le costó tres puntos de sutura, el CTA ha decidido premiarle dirigiendo un partido de máxima importancia después de un flagrante error respaldado por el Comité Técnico de Árbitros.

La incredulidad no tardó en saltar al comunicado de la RFEF. El claro penalti al jugador del Real Madrid dio la vuelta al mundo después de que Alberola Rojas no viese clara la pena máxima pese a ver cómo el delantero sangraba sin parar después de la agresión de Vitor Reis. Ni él ni el VAR consideraron jugada de penalti, lo que provocó un terremoto que, por mucho que puso a debate un error de tal magnitud, lejos de tener castigo tuvo un obsequio.

Para colmo, el CTA también premió a Daniel Trujillo Suárez, el que también obvió el penalti desde el VAR en el Real Madrid-Girona. Esta vez estará como el árbitro asistente de video (AVAR), dejando a Figueroa Vázquez desde la sala de videoarbitraje. Un escándalo que pone en el foco la polémica confianza que tiene el Comité de Árbitros en Alberola Rojas y Trujillo Suárez después de un error garrafal en una decisión de un partido de Primera División.

Alberola Rojas también pitó el derbi del Metropolitano

En la presente temporada, Alberola Rojas ha pitado un solo partido al Atlético…y acabó en victoria. Fue en el derbi ante el Real Madrid en el Metropolitano donde los de Simeone golearon 5-2. Respecto a la Real Sociedad, el balance con Alberola Rojas es parejo al 50%: dos partidos, una derrota (1-0 ante el Alavés) y una victoria (3-1 ante el Celta).