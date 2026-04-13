La Federación inicia en México el camino al Mundial con varios encuentros y firma de acuerdos

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado en México el primer paso hacia el Mundial de este verano, culminando la visita institucional de su presidente, Rafael Louzán. Durante su estancia, ha mantenido encuentros clave con gobiernos estatales, la Embajada de España y la Federación Mexicana de Fútbol, con el objetivo de perfilar todos los detalles de esta gran cita internacional.

En los últimos días, el presidente ha recorrido Guadalajara, Puebla y Ciudad de México, donde ha podido conocer de primera mano las instalaciones que acogerán los partidos oficiales y amistosos de la selección española. Además, ha estrechado la colaboración con su homólogo mexicano para impulsar el crecimiento de un deporte que une profundamente a ambos países.

En Guadalajara, visitó el estadio que albergará el último encuentro de la fase de grupos frente a Uruguay, un escenario que llevará el nombre de la ciudad. Allí también se reunió con el gobernador del estado de Jalisco, quien mostró total disposición para facilitar la estancia de los aficionados españoles. Como parte de esta acogida, la ciudad contará con una «Casa de España» en pleno centro, concebida como punto de encuentro para miles de seguidores.

La siguiente parada fue Puebla, donde se presentó oficialmente el partido amistoso que enfrentará a España y a Perú el próximo 8 de junio, un duelo que servirá como antesala del Mundial en una ciudad con una fuerte conexión con nuestro país y una destacada comunidad española.

Asimismo, Louzán mantuvo una reunión con el embajador de España en México, con quien coordinó la presencia de la Selección y estableció un canal de colaboración permanente para garantizar la mejor atención a los aficionados, tanto a quienes viajarán desde España como a los residentes en el país.

La visita concluyó con la firma de un acuerdo entre ambas federaciones para fomentar el desarrollo del fútbol mediante el intercambio de talento entre profesionales —árbitros, entrenadores y cuerpos técnicos—. Este compromiso se formalizó en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana, ubicado en Ciudad de México, consolidando así una alianza estratégica de futuro entre dos naciones unidas por la pasión por el fútbol.