Un anticuario compra una caja de porcelana antigua por 66 euros y una sola pieza vale más de 100.000 euros

La compra y venta de productos de segunda mano está en pleno auge. Lo vintage se ha convertido en tendencia y cada vez son más las tiendas, mercadillos y rastros donde es posible encontrar objetos con historia. Sin embargo, lo que para muchos es simplemente “viejo”, para otros puede esconder un valor inesperado.

Entrar en una tienda de segunda mano de La Latina o pasear por el rastro de Madrid una mañana de domingo suele ser una experiencia impredecible: nunca se sabe qué se puede encontrar. El ciudadano medio suele fijarse en marcas reconocibles, dudando del valor de objetos que parecen antiguos sin más. Pero hay quienes tienen el ojo entrenado. Anticuarios y coleccionistas son expertos en detectar piezas valiosas con solo un vistazo. Para ellos, lo que para el resto no es más que un montón de trastos, puede ser una oportunidad única.

Y es que, en ocasiones, basta una mañana de búsqueda, y algo de intuición, para encontrar una auténtica joya. Eso es precisamente lo que le ocurrió a un anticuario danés, cuya historia se ha hecho viral en redes sociales.

Un hallazgo inesperado en una simple caja

El descubrimiento tuvo lugar en Ribe, una pequeña ciudad del suroeste de Dinamarca, donde un anticuario adquirió una caja de porcelana por apenas 500 coronas danesas (unos 66 euros). A simple vista, el objeto no parecía tener nada especial.

Sin embargo, al abrirla, encontró en su interior una pieza mucho más interesante: una placa de porcelana con borde dorado y el nombre de una planta en latín. Aquello despertó sus sospechas.

Una pieza de la exclusiva serie Flora Danica

Tras consultar con especialistas en Copenhague, se confirmó que la pieza pertenecía a la prestigiosa colección Flora Danica.

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Esta vajilla es considerada una de las más exclusivas de la porcelana danesa. Su origen se remonta a finales del siglo XVIII, cuando comenzó a elaborarse como regalo para la corte y el Estado. Cada pieza está decorada con ilustraciones botánicas detalladas, lo que la convierte en un objeto muy valorado tanto por coleccionistas como por expertos en arte.

El análisis determinó que el plato encontrado databa de la primera mitad del siglo XIX, lo que aumentaba aún más su valor.

Un valor que supera los 100.000 euros

La experta Birgitte Hald calificó el hallazgo como excepcional. Según sus estimaciones, la pieza podría alcanzar un precio superior a las 800.000 coronas danesas, es decir, más de 100.000 euros.

Factores como su estado de conservación, su origen y su calidad artística influyen directamente en esta valoración. El propio anticuario reconoció que tener entre sus manos una pieza así era como sostener “un pedazo de la historia de Dinamarca”.

Un descubrimiento que despierta interés

La noticia del hallazgo ha generado un notable interés en la zona y ha incrementado la afluencia de curiosos y compradores. Actualmente, la pieza se conserva protegida en una caja ignífuga dentro de la tienda Montbutikken, donde permanece a la espera de su futuro.

Por ahora, no está claro si será subastada, vendida a un coleccionista privado o incluso donada a un museo.

Muchos objetos que se encuentran en casas, mercadillos o tiendas de segunda mano pueden tener un valor mucho mayor del que aparentan.

Muebles retro de los años 50 a 70, bolsos de marcas icónicas, primeras ediciones de libros o piezas de porcelana pueden alcanzar precios elevados en el mercado.

La clave está en el conocimiento y la experiencia. Lo que para unos es un objeto sin valor, para otros puede ser una oportunidad única. Por eso, los expertos recomiendan no deshacerse de piezas antiguas sin antes comprobar su posible valor.