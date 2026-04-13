Detenido el ex ciclista Óscar Freire tras ser denunciado por su mujer por un supuesto caso de maltrato

Óscar Freire, ex ciclista que ganó tres veces el Mundial, ha sido detenido tras ser denunciado por su mujer por un supuesto delito de malos tratos en el ámbito familiar, consistente en agresiones, amenazas, vejaciones y acoso. Según los primeros datos, la esposa de Freire, uno de los grandes ciclistas españoles de este siglo, acudió este domingo por la mañana al puesto de la Guardia Civil de Torrelavega para denunciarle.

Según su relato, recogido en el atestado de la Guardia Civil, la mujer asegura sufrir un «acoso continuo» por parte de Óscar Freire y afirma que el ex clcista le ha colocado micrófonos en el coche, en casa, localizadores GPS en el vehículo y le ha duplicado la red social WhattsApp. Ambos están en un proceso de divorcio, tienen tres hijos en común (dos de ellos aún menores en la actualidad) y no conviven desde noviembre de 2025.

En ese atestado se explica que la mala relación entre ambos comenzó en 2023, aunque la mujer afirma que el ex ciclista «siempre ha sido muy controlador durante toda la relación», algo que ella asumía como «normal». La mujer de Freire explica que el control sobre ella «es total» y «siempre sabe dónde está y lo que hace» y es «muy celoso y posesivo» (en el atestado se indica que durante la recepción de la denuncia, él la llamó trece veces).

La mujer ha explicado que durante la relación ha conseguido que ella «se sienta inferior y muy sumisa», haciéndola sentir «de menos» en lo económico y con comentarios sobre su físico. A su vez, indica que desde 2023 hasta la actualidad han tenido «muchas discusiones violentas», de las que ha relatado varias de las más fuertes a la Guardia Civil, algunas de ellas han sido en presencia de los hijos.

Siempre según lo que recoge el atestado de la Guardia Civil, en la denuncia de la mujer del ex ciclista, Freire la habría agarrado de los dos brazos, empujándola contra la puerta de la entrada, iniciándose un forcejeo entre ambos, aunque ella se pudo zafar y abandonar la vivienda.

Cabe recordar que hace un año, en febrero de 2025, la mujer de Óscar Freire denunció ante la Guardia Civil la desaparición del ex ciclista tras dos días sin saber de él después de que éste abandonara de forma voluntaria el domicilio tras una discusión en el ámbito familiar, dejando documentación y otros enseres personales. Tras hacerse pública la denuncia interpuesta por su esposa, el ciclista fue localizado a las pocas horas en buen estado.