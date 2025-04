Un empresario multimillonario desvela por qué dejó de invertir en el Barça: «No toleramos irregularidades»

José Elías, uno de los empresarios con más capital de España, ha roto su silencio sobre los motivos que le llevaron a desvincularse del Barcelona hace unos años. Con un patrimonio estimado en 120.200 millones de euros y situado en el puesto 49 de la lista de la revista Forbes, José Elías, presidente de Audax Renovables y propietario de La Sirena, fue una pieza clave en la llegada de Joan Laporta a la presidencia del club en 2021. Ahora, tres años después, explica por qué decidió dar un paso atrás y dejar de respaldar al conjunto culé.

Su vinculación con el Barça comenzó cuando decidió avalar con una suma cercana a los 35 millones de euros la candidatura de Laporta, respaldando concretamente a su amigo Eduard Romeu, quien luego asumiría el cargo de vicepresidente económico.

Elías, que aseguró no haber aportado dinero directamente al club, señaló que su acción fue un gesto de apoyo personal: «Avalé a un amigo que tenía en ese momento, que me pidió un favor y yo le hice el favor de reforzar la candidatura de Joan Laporta para que mi amigo entrase en la directiva», explica ahora el millonario, desvinculándose de la persona de Joan Laporta y apuntando únicamente hacia Romeu, ya fuera del club también.

Sin embargo, la relación con el club dio un giro inesperado en 2022, cuando el Barcelona sustituyó su aval por una póliza de la aseguradora Tressis. Fue entonces cuando José Elías decidió romper vínculos con la entidad blaugrana, aunque reconoce que hubo otra razón de fondo que le impulsó a tomar esa decisión: un reciente diagnóstico de neurodivergencia, como aseguró en una entrevista con Ricard Ustrell en el programa Col·lapse de TV3.

«No hace mucho me diagnosticaron una neurodivergencia y una de las cualidades es que no toleramos las irregularidades, eso me llevó a dimitir del Barça en su momento», explicó el empresario, conocido por gestionar más de 180 empresas que emplean a unas 45.000 personas.

Esa exigencia por mantener una gestión impecable también se ha reflejado en otras decisiones empresariales que ha tomado. «No tolero una cosa que sea injusta, me sobrepasa. En la constructora Ohla me pasó lo que me pasó en el Barça en su momento» afirmó Elías, que siempre ha sido firme en sus principios a la hora de liderar sus negocios.

La frialdad en su relación con Joan Laporta también ha sido un factor relevante en su alejamiento. Aunque asegura no arrepentirse de haber contribuido al ascenso del actual presidente del club, Elías sí se mostró decepcionado por la falta de reconocimiento: «Creo que alguien que te deja casi 40 millones de euros se merece algo más que un hola y adiós».

«No me arrepiento de haber ayudado a Laporta porque considero que era el mejor de los candidatos que se presentaron», indicaba José Elías, que puntualizaba también que su forma de gestionar no coincidía con la de Laporta: «Hacía cosas que no me gustaban y yo por eso me piré. Me sorprendió que una institución como el Barça se gestionara de una forma tan personalista. En las empresas cotizadas eso no funciona así».

Aunque José Elías reconoce que Laporta fue siempre claro en su intención de ejercer una presidencia de corte presidencialista, consideró que la falta de participación real tras haber aportado un aval tan importante fue un punto de inflexión, zanjando el tema: «Pensaba que nos haría más partícipes de su victoria y de su organigrama, pero él no lo tenía en mente».