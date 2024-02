El dueño de Ineos quiere a Zidane en el United

Hace tan solo unos días, Zinedine Zidane mostraba su deseo de regresar pronto a los banquillos y volver a entrenar y, desde luego, no le van a faltar novias ni oportunidades para hacerlo. Con la sombra de la selección francesa siempre asomando, lo cierto es que en año de Eurocopa solo un batacazo de Francia haría posible un cambio de seleccionador. El mercado de clubes parece el más accesible para ‘Zizou’ y, en las últimas horas, en Inglaterra han comenzado a señalar su nombre como objeto de deseo del Manchester United.

Sir Jaim Ratcliffe, dueño de Ineos y propietario del 27,7% del accionariado del Manchester United, es el principal valedor de la opción de Zinedine Zidane para el banquillo de Old Trafford. La temporada del histórico club de Manchester no está siendo la esperada y el puesto del holandés Erik Ten Hag pende de un hilo, más aún después de la derrota en casa de la pasada jornada de la Premier contra el Fulham.

El francés y ex entrenador madridista se ha convertido en el objetivo prioritario de los accionistas del United para hacerlo regresar de estos años sábaticos que Zidane se ha tomado desde que abandonase el banquillo del Santiago Bernabéu en 2021.

Los ‘red devils’ quieren afrontar la próxima temporada su enésimo revolución en la plantilla, la primera bajo la propiedad de Ratcliffe, que devuelva al United a la posición que le corresponde por historia y títulos tanto en Inglaterra como en Europa y Zinedine Zidane es el elegido para encabezar esta profunda remodelación, según apunta el diario The Sun.

La leyenda gala no es la única opción que maneja Ratcliffe para banquillo de Old Trafford pero sí la primera. Hace pocas fechas, un ex jugador con mucho peso en las opiniones sobre el Manchester United como es Rio Ferdinand, lanzaba el nombre del español Mikel Arteta tras las buenas campañas que lleva realizando al frente del Arsenal. «Estoy seguro al 100% de que Arteta dejaría el Arsenal para entrenar al United», dijo.

Baile en los banquillos de Europa

Pero, a buen seguro, el United tampoco va a ser el único club que pretenda a Zinedine Zidane y más aún con el baile de entrenadores que se prevé este verano. Dos grandes de Europa van a necesitar entrenador sí o sí. Ya es oficial que Liverpool y FC Barcelona se quedan sin técnico tras las sendas renuncias de Kloop y Xavi pero, además, aparecen en el horizonte dos banquillos más que pueden quedar libres. El del propio Manchester United y el de otro histórico como es el Bayern de Múnich, sumido en una crisis de identidad y resultados que hace difícil pensar que Tuchel pueda continuar en el club una vez finalizada la temporada.

Todos estos cambios van a desencadenar un efecto dominó que van a provocar un baile de entrenadores como pocas veces se ha visto. Mourinho y Zidane aparecen como las dos opciones libres con más palmarés y Xabi Alonso como el ‘rookie’ que va a ser tentado tanto por el Liverpool como por el Bayern. El año sabático anunciado por Kloop, el poco cartel de Xavi Hernández y la mala actuación de Tuchel en Múnich acotan aún más las posibilidades.