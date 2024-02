Italia se pone seria para la Eurocopa: «La PlayStation se quedará en casa»

El entrenador de la selección de Italia de fútbol, Luciano Spalletti, se ha puesto serio de cara a la Eurocopa que se disputará este verano. La ‘Azzurra’ se verá las caras con España en la fase de grupos y cuyo encuentro se celebrará el 20 de junio en el estadio del Schalke 04, en Alemania. El seleccionador italiano ha hecho balance de sus primeros meses como inquilino del banquillo de su país y ha dejado claras varias normas de cara a una fase final donde forman parte del elenco de selecciones favoritas a levantar el trofeo.

Sobre los valores que mejor representan a la selección de Italia de cara a la Eurocopa, Spalletti se pone serio: «Orgullo, responsabilidad, no son palabras que utilizó al azar, aunque alguien debió haberlo pensado. Algunos jugadores pensaron que Spalletti ladra y luego no tiene dientes, pero se equivocan y hay que dejarlo claro. A partir de ahora, dejarán en casa las PlayStation, les voy a inventar yo un juego en el que pensar para distraerse durante la noche. En la Nazionale se está centrado, no se bromea. Como dicen los All Blacks, aquí no entran gilipollas…»

Y es que Spalletti tiene el objetivo de ganar la Eurocopa y revalidar el título ya logrado en 2021: «Quiero ganar la Eurocopa y ganar el Mundial. Luego podemos ser eliminados enseguida, pero el discurso debe ser ese, el que esperan todos los italianos. Vamos a Alemania a ganar, no a participar. Nos lo pide nuestra historia. Podemos estar a la altura de Inglaterra, Francia, España y Alemania».

En una entrevista para la Gazzetta dello Sport, el entrenador de Italia habla de las normas que impondrá en la Eurocopa. «Puedo aguantar los móviles, pero no durante los masajes y los tratamientos. Hablé de videojuegos porque hubo cosas que no me gustaron, y le pido escribir el ‘no’ en mayúsculas. Quiero las concentraciones de antes, con viejas costumbres y ambiente. Cosas sencillas, Buffon me ayudará con eso», comenta el seleccionador.

«Si la modernidad es jugar a la Play hasta las 4 de la mañana con el partido al día siguiente, entonces no funciona. Los chicos de hoy prefieren poner una foto en Instagram con el pelo arreglado antes de bajar la cabeza y trabajar. No son los valores que debe transmitir mi Italia. Se viene a la Nazionale para ganar la Eurocopa, no para ganar en Call of Duty», añade.

Spalleti y el Nápoles

Spalletti logró el pasado año la Serie A con el Nápoles, pero decidió abandonar el club. Ahora, el club napolitano naufraga por la Liga y ha cambiado a su entrenador en tres ocasiones. El seleccionador nacional habla sobre ello: «Fui a ver el partido con el Milán y un niño, hincha azzurro, empezó a mirarme. Cuando su padre le dio permiso, corrió hacia mí, se pegó a mis piernas y lloraba… Quería pedirle a su papá su número. Si me lee o alguien lo conoce, quisiera hablar con aquel niño que me tocó el corazón»

Sobre el presidente del Nápoles: ¿Cuál De Laurentiis habló? Hay cuatro o cinco: el agradecido, el melancólico, el rencoroso, el conspirador. Espero que llegue al Mundial de Clubes, en el ranking del Nápoles también está mi mano».