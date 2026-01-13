Deportivo-Atlético: una Copa para pasar el trago

Vive el Atlético sin red, apenas sostenido por unos finos hilos que tejen la Copa del Rey. Los de la Liga están a 11 puntos del cabezal y los de la Supercopa, que podían actuar como desfibrilador, se descosieron enseguida. Restan los de la Champions -que ya se examinarán- y los de la Copa pespuntados en Riazor. Allí aguarda (21:00 horas) un histórico dormido del fútbol nacional, el Deportivo de la Coruña, a caballo entre el ascenso a Primera División y la eliminatoria copera.

Jugar a domicilio y falta de pegada, ambos factores aparecen en el diagnóstico del Atlético. Los números son descriptivos: de 15 salidas este curso solo ha ganado cinco, cuatro empates y seis derrotas que suponen un lastre para cualquier meta de la campaña. Se mide el Atlético ahora al Deportivo de La Coruña, con el que jamás ha perdido en la Copa del Rey. Sólo se prevén algunas novedades concretas en el once de Simeone.

Sostendrá el argentino -previsiblemente- su centro de la defensa de los últimos compromisos, con Marc Pubill y David Hancko, aún sin el regreso de José María Giménez a la titularidad, aunque es una opción que manejó el domingo en alguno de los ensayos para el partido en Riazor. De vuelta a la convocatoria el pasado 4 de enero ante la Real Sociedad tras un mes de baja por una lesión muscular, el central uruguayo no ha jugado en los dos últimos partidos disponible. Ni en San Sebastián ni en la Supercopa ante el Real Madrid, a la espera de alcanzar su mejor ritmo de nuevo

Los laterales serán para Matteo Ruggeri, el izquierdo, y Nahuel Molina, el derecho, según apuntan las pruebas del entrenador argentino. Eso significaría el avance de Marcos Llorente al centro del campo, junto a Johnny Cardoso, una vez que Koke Resurrección arrastra una sobrecarga. Es una ocasión para dar un paso al frente para el futbolista estadounidense, seis meses después ya de su fichaje, marcado por lesiones y apariciones contadas en las alineaciones.

A la vez, Pablo Barrios está recién restablecido de una dolencia muscular (este lunes fue su primer entrenamiento al completo con el grupo), con lo que tampoco empezará de inicio en el once del Atlético, cuyo medio campo se completará con Álex Baena y Giuliano Simeone, con Julián Alvarez y Antoine Griezmann en el ataque inicial en Riazor.

Allí desafía al Atlético un el Deportivo de La Coruña inmerso en una crisis de resultados tras sumar únicamente dos puntos de los últimos quince en juego en la Liga Hypermotion, a cuatro días de afrontar un duelo decisivo por el ascenso directo ante el Almería, Antonio Hidalgo medita reservar a sus habituales titulares ante el Atlético. Riazor se llenará para ver nueve años después a su equipo en unos octavos de final de la Copa del Rey, competición que el Dépor conquistó en los años 1995 y 2002.

Alineaciones probables Atlético y Deportivo en Copa del Rey:

Deportivo de La Coruña: Germán Parreño; Mella, Loureiro, Barcia, Comas, Quagliata; Gragera, José Ángel, Cristian Herrera; Zakaria y Mulattieri.

Atlético de Madrid: Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Cardoso, Baena; Griezmann y Julián Alvarez.