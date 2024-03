Dani Carvajal: «En el Real Madrid tienen que jugar los mejores y Mbappé es uno de ellos»

España comienza a preparar la Eurocopa en este parón y lo hace con Dani Carvajal (Leganés, 1992) como uno de sus principales líderes. A sus 32 años, convertido en todo un veterano, el jugador del Real Madrid ha alcanzado su plenitud deportiva y está cuajando la mejor temporada de su carrera. No sólo en su faceta defensiva, puesto el lateral diestro nunca había presentado unas cifras goleadoras como las del actual curso. Antes de medirse a Colombia y Brasil en el Bernabéu, en un partido que servirá para luchar contra el racismo, atiende a OKDIARIO en una entrevista en la que trata temas como la elección de Brahim, los insultos a Vinicius o el fichaje de Mbappé por el Real Madrid.

Lógicamente, también habla de España. Con vistas a verano, se le ve ilusionado por disputar la que sería su primera Eurocopa, puesto que se perdió las dos anteriores por lesión. Un campeonato que, como revela, aspiran a ganar. Llegará consolidado como uno de los pesos pesados del vestuario y tras darle a la selección el pasado verano su primer título tras una década de sequía.

Pregunta: ¿Cómo está el equipo?

Respuesta: Estamos muy bien y tranquilos, ya que estamos clasificados para la Eurocopa y afrontamos dos partidos amistosos tras ganarnos con creces estar en Alemania. Son dos partidos fuertes que nos ayudará a saber como estamos. Los afrontamos con ganas e ilusión.

P: ¿Le da pena que no esté Brahim en esta España?

R: Me da pena porque es amigo mío. Entre la Federación y el jugador han optado por defender a Marruecos. Le deseo la mayor de las suertes y que le vaya muy bien.

P: ¿Cuánto pierde el fútbol español sin él?

R: No sé si toda la decisión ha recaído sobre él, pero De la Fuente y Brahim han dado explicaciones. Lo que puedo asegurar es que es un gran jugador, se está viendo en el Real Madrid y ojalá que por la parte que me toca en el club nos pueda dar muchas alegrías.

P: Son dos amistosos, pero es la última convocatoria antes de la Eurocopa. ¿Cómo se encaran estos dos duelos?

R: Son amistosos, pero para nosotros no es así. Todos los compañeros se quieren ganar un sitio en la Eurocopa y en el once titular, que está muy caro con el nivel que tenemos. Hay que dar el máximo para entrar en los planes del seleccionador.

P: Toquemos madera, pero va a estar en la Eurocopa. Será tu primera cita continental. ¿Cómo la afronta?

R: ¡Ojalá que pueda estar! Me he perdido varias fases finales por diversas circunstancias, sobre todo por las lesiones, así que sería muy feliz y la disfrutaría muchísimo. Me llegaría bastante tarde en mi carrera. Es algo que no he vivido y que me gustaría mucho experimentar.

P: Para De la Fuente eres clave. ¿Qué le pide el seleccionador?

R: Está contando conmigo y todos tenemos que sumar. Luis es muy claro en su idea de juego. Le gusta que presionemos arriba y valora el poder del grupo y del equipo.

P: La pregunta es clara. ¿Puede España ganar la Eurocopa?

R: Yo creo que sí. No nos colgamos el cartel de favoritos, pero tenemos equipo, calidad y hambre para disputarla y ser uno de los campeones.

P: Contra Brasil no hay amistosos.

R: Totalmente. Nunca he jugado contra Brasil. Es un partido muy atractivo, en el Bernabéu, ante un gran rival y todos tenemos muchas ganas. No obstante, no debemos olvidarnos de Colombia, que ha ganado a Brasil recientemente y es un rival muy duro. Serán dos pruebas muy importantes que nos marcarán el nivel en el que estamos.

P: Por primera vez va a tener a Vinicius como rival y le va a defender. ¿Estamos ante el mejor jugador del mundo?

R: Si no es el mejor, está entre los dos o tres mejores. Es un jugador muy determinante que está haciendo goles, da asistencias y genera muchísimas cosas. Se está viendo el nivel que está dando. Es un candidato a ser Balón de Oro.

P: Este partido, además, servirá para luchar contra el racismo que Vinicius está sufriendo demasiadas veces en nuestro fútbol. Cuando uno se para a ver como le tratan los árbitros, como lo que pasó en Pamplona, ¿qué piensa?

R: Desconozco lo del acta, pero lo grave es que haya aficionados que sigan haciendo este tipo de cánticos. Lo que hay que erradicar es que se discrimine a una persona por su color de piel. Con eso hay que acabar. Si se localiza a esos energúmenos que hay en todos los campos no hay que dejarles entrar nunca más.

P: ¿Cree que se le trata de una manera muy injusta y que España está perdiendo la oportunidad y se está equivocando con uno de los mejores jugadores del mundo?

R: Para ellos es para demostrar que España no es un país racista. Siempre hay un energúmeno en los estadios y hay que poner el foco en eso y que ese aficionado no vuelva a disfrutar de un partido porque lo que hace es ensuciar tanto la imagen del fútbol, como la de nuestro país.

P: ¿Cómo lo gestionan en el Real Madrid? ¿Les incomoda el ruido que se genera alrededor de Vinicius?

R: No nos gusta, porque vemos sufrir a un compañero. Tenemos jugadores que sufren ese tipo de discriminación y no nos gusta a ninguno. Intentamos desde el club como los compañeros, ayudarles.

P: Hablábamos del trato a Vini ¿Cómo piensan que les tratan los árbitros al Real Madrid? Porque sí que es verdad que a él le amonestan demasiado…

R: Al final, son personas, se equivocan. Con el VAR se erradican mucho más, se hace un fútbol más justo con esa herramienta y al final haces un balance y habrá partido en los que han estado más a tu favor y más en tu contra. No voy a entrar a valorar la actuación de los árbitros porque los considero profesionales y es una profesión muy difícil.

P: Con el caso Negreira, el Real Madrid ha mostrado su indignación estos meses, sobre todo con vídeos. ¿Qué le parecen esos vídeos?

R: Esa pregunta tiene que ir dirigida al club, que es quien da esos vídeos. Nosotros nos evadimos de eso, salimos a jugar, intentar ganar todos los partidos y ganar los títulos.

P: ¿Creen en el vestuario que les perjudican, que se le dé la vuelta y al sacar esos vídeos se actúe más en su contra?

R: No lo sé. No sabría contestarte. Los árbitros vienen a hacerlo lo mejor que pueden, como nosotros jugar al fútbol, ellos arbitrar. Tengo esa confianza en su profesión, en su trabajo y lo respeto muchísimo.

P: Está en el mejor momento de tu carrera a los 32 años. ¿Cuál es el secreto? No nos podemos creer que sólo sea el gluten…

R: (Risas) No está en el gluten. Encontrar continuidad ha sido la base de todo, en que cuando tienes esa continuidad, ese trabajo, el cuerpo se normaliza y ahora se está normalizando lo bueno. En tener minutos, no tener discontinuidades durante el año que te hacen intentar reengancharte al grupo, querer demostrar a veces más de lo que tienes que demostrar… y esa está siendo un poco la clave de la temporada.

P: El otro día en Pamplona decía que no os disgustó el City. ¿Eso es verdad?

R: Sí, eso hablaba con Rodri. Si quieres ganar la Champions, tienes que enfrentarte a los mejores. Es un partido bonito, contra un rival de altísimo nivel, en el que los dos vamos a intentar ganar e intentaremos usar nuestras armas para pasar. Ninguno creo que se cierre, que intente un fútbol más feo o resultadista. Vamos a ir con todas nuestras armas a un fútbol ofensivo y creo que se va a ver un partido muy bonito y tenemos muchas ganas.

P: No va a decir si han hablado de Mbappé en el vestuario, pero vamos a imaginar que viene al Madrid. Bellingham, Mbappé, Vinicius… tendrían a tres de los cuatro mejores goleadores del mundo si termina llegando.

R: No me gusta hablar de jugadores que no están en mi equipo. En el Real Madrid juegan y tienen que jugar los mejores del mundo. Y sí, él es uno de los mejores.