Dani Carvajal: «España no es racista pero hay energúmenos que ensucian nuestro país»

La selección jugará ante Brasil durante el parón internacional, en un partido que se disputará en el Santiago Bernabéu y que será un compromiso en la lucha por erradicar el racismo en el fútbol. Dani Carvajal, en su entrevista con OKDIARIO, se ha pronunciado acerca de los insultos racistas que sufre Vinicius en los estadios de España. Ha querido dejar claro que nuestro país «no es racista», pero evidencia que hay un problema con el que hay que acabar, puesto que «siempre hay un energúmeno en los estadios».

El lateral derecho de la selección española considera que es ahí donde «hay poner el foco». Carvajal destaca que las medidas que se deben tomar al respecto son que esos «aficionados no vuelvan a disfrutar de un partido» y alega que lo que hacen con sus insultos racistas y xenófobos es «ensuciar tanto la imagen del fútbol, como la de nuestro país».

El jugador del Real Madrid tiene claro que «lo grave es que haya aficionados que sigan haciendo este tipo de cánticos» en los estadios. Por ello, cree que se debe luchar para tratar de evitar que jugadores como Vinicius sufran ese tipo de insultos: «Hay que erradicar es que se discrimine a una persona por su color de piel».

«Lo que hay que erradicar es que se discrimine a una persona por su color de piel. Con eso hay que acabar. Si se localiza a esos energúmenos que hay en todos los campos, no hay que dejarles entrar nunca más», revela Carvajal en sus declaraciones a este medio.

Carvajal defiende a Vinicius

Dani Carvajal ha dejado claro que el vestuario del conjunto blanco está con Vinicius. También, que el brasileño no es el único de los jugadores de la plantilla que sufre esos insultos rascistas por parte de la grada: «No nos gusta, porque vemos sufrir a un compañero. Tenemos jugadores que sufren ese tipo de discriminación y no nos gusta a ninguno. Intentamos desde el club como los compañeros, ayudarles».

Unas palabras que llegan en unos días en los que el Real Madrid ha vuelto a poner de manifiesto su indignación por los cánticos violentos que sufre Vinicius y a exigir que se tomen medidas serias contra los infractores. El club publicó el pasado lunes un comunicado en el que denunciaba los cánticos proferidos en El Sadar contra el brasileño, al grito de «¡Vinicius, muérete!» o «¡tonto, tonto!». Unos gritos de los que, además, él advirtió a Martínez Munuera.

Esos gritos se produjeron apenas unos días después de que, en dos partidos en los que no jugaba el conjunto blanco, se dieran insultos contra el jugador. En el Olímpico de Montjuic y en el Metropolitano hubo cánticos contra Vinicius antes de que Barcelona y Atlético se midieran en Champions, respectivamente, a Nápoles e Inter. Sin embargo, uno de los capitanes del club no duda en afirmar que el España–Brasil del próximo martes servirá para «demostrar que España no es un país racista». Más allá de eso, señala que será «un partido muy atractivo, en el Bernabéu, ante un gran rival y todos tenemos muchas ganas».