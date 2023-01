Convocatoria del Barcelona contra el Intercity: Lewandowski se queda fuera de la lista

Xavi Hernández ha dado a conocer la lista de convocados para el primer encuentro de Copa del Rey ante el Intercity. El Barcelona se estrena en esta competición y el técnico de Tarrasa ha declarado que este torneo es «un objetivo». En esta lista de 22 convocados, el entrenador ha tomado la decisión de descanso a Lewandowski y Pedri, que se quedarán en la Ciudad Condal.

El partido se disputará en Alicante en el Estadio Rico Pérez, casa del Hércules, con capacidad para 29.500 localidades y donde habrá un lleno absoluto. En rueda de prensa, Xavi Hernández ha declarado que realizará rotaciones y confirmando que Araújo, que lesionó hace tres meses, jugará y será titular.

