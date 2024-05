Max Verstappen regresó a la senda de la victoria en la Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Emilia Romaña en el circuito de Imola y sigue mandando en la clasificación general con mucha distancia. El piloto neerlandés reafirma su liderazgo en el Mundial del año 2024 y vuelve a ganar una carrera después de perder la anterior, la celebrada hace dos semanas en Miami. Verstappen consigue así un triunfo clave para él y Red Bull, aunque tiene ya a los McLaren muy cerca.

Lando Norris, que fue quien quitó a Max el triunfo en Miami, apretó al neerlandés hasta el final y cruzó la línea de meta a menos de un segundo del de Red Bull. Fue una carrera sin muchos adelantamientos, que Verstappen dominó de principio a fin, pero en las últimas vueltas Norris apretó y estuvo cerca de quitarle el triunfo.

El podio en Imola lo completó Charles Leclerc, piloto de Ferrari, que tiene en este circuito una de sus principales citas. Por su parte, Piastri fue cuarto y Carlos Sainz entró a meta a 21 segundos de Verstappen en quinto lugar. Siguieron al piloto español Lewis Hamilton, George Russell, Checo Pérez, Lances Stroll y Yuki Tsunoda en el top 10 de posiciones en este Gran Premio de Emilia Romaña.

En lo que se refiere a Fernando Alonso, que salió desde el pit-lane tras su pésimo sábado con accidente y salida de pista en la clasificación, acabó en los últimos puestos. El asturiano estuvo bloqueado todo el tiempo por el pelotón de cola y minimizó riesgos, siendo el decimonoveno de la carrera, su peor posición desde que fichó por Aston Martin y que recuerda a los tiempos en los que vivió una travesía en el desierto defendiendo a la hora pujante McLaren.

Imola quedará para el recuerdo por lo que Verstappen tuvo que pelear para ganar, pero también por ser un sitio aciago para Sainz y Alonso en su lucha por estar en el top-5 del Mundial. Ambos aprendieron que no hay que cejar en el empeño porque Red Bull ya no marca las diferencias como antaño. Cazar alguna victoria en lo que resta de temporada no es imposible para ninguno de los dos.

Con los resultados en este Gran Premio de Emilia Romaña hay una importante novedad en la clasificación general. Checo Pérez pierde la segunda posición del Mundial y es adelantado por Charles Leclerc. Además Carlos Sainz pierde el cuarto puesto de la general y es pasado por un pujante Lando Norris, que también ve de cerca a Pérez y Leclerc. Por su parte, Fernando Alonso también pierde un puesto al no puntuar en Imola y sí hacerlo Hamilton, que le quita la octava posición por dos puntos.

Clasificación del Mundial de Fórmula 1

Max Verstappen – 161 puntos Charles Leclerc – 113 Sergio Pérez – 107 Lando Norris – 101 Carlos Sainz – 93 Oscar Piastri – 53 George Russell – 44 Lewis Hamilton – 35 Fernando Alonso – 33 Yuki Tsunoda – 15 Lance Stroll – 11 Oliver Bearman – 6 Nico Hulkenberg – 6 Daniel Ricciardo – 5 Kevin Magnussen – 1 Esteban Ocon – 1 Alexander Albon – 0 Zhou Guanyu – 0 Pierre Gasly – 0 Valtteri Bottas – 0 Logan Sargeant – 0

Clasificación de constructores