Cerezo se viene arriba y mete al Atlético en la lucha por la Liga

Enrique Cerezo no descarta la posibilidad de que el Atlético de Madrid pueda ganar la Liga. El presidente del conjunto rojiblanco se ha pronunciado acerca de cómo está el equipo, que suma seis partidos consecutivos ganados en Liga y no pierde en el campeonato desde el 8 de enero, y no ha dudado en darle opciones reales a su equipo de pelear en las últimas jornadas de la competición por el título. Mientras que Diego Pablo Simeone descartaba esa posibilidad, señalando tras ganar al Almería que no iba a hablar de «cosas que no son reales», el mandatario atlético ha dicho que no se puede descartar que los suyos den «la sorpresa» en estas próximas jornadas.

De cara al próximo partido, clave en la pelea por el título, en la que el Barcelona recibirá al Atlético de Madrid en el Camp Nou, Cerezo ha señalado que el conjunto rojiblanco «saldrá a ganar». El partido está marcado en rojo en el calendario para lo que resta de competición y así lo considera el presidente del equipo madrileño, que lo ha catalogado de «fundamental» de cara a la lucha por llevarse la Liga, a pesar de las «pocas» opciones que tienen para hacerse con el título.

El Atlético se encuentra a 13 puntos del Barcelona y a dos del Real Madrid, después de su triunfo ante el Almería en el Metropolitano por 2-1. La mala racha culé, que suma dos empates consecutivos y tres partidos –contando el Clásico de Copa– sin ganar, ha despertado varias dudas, avivando la posibilidad de que el Barça se complique un título que todavía tiene muy encarrilado, debido al complicado calendario que le queda, con Atleti, Rayo y Betis en las próximas tres jornadas.

«Si esto sigue así todavía quedan nueve partidos por jugarse, con 27 puntos en juego, que nos dan alguna opción para poder alcanzar el campeonato», ha destacado Cerezo en unas palabras recogidas por la Agencia EFE. Aunque el presidente del Atlético ha dejado claro que es un reto complicado, puesto que «tendríamos que ganar todos los partidos y esperar que pierdan el Barcelona y el Real Madrid».

«En la reanudación de la Liga después del Mundial hemos conseguido un buen acople del equipo y un gran entendimiento entre los jugadores y el entrenador para jugar como el Atlético de Madrid debe hacerlo», subrayó el mandatario colchonero.