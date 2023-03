«Leyenda Simeone». Un título muy sugerente que fue el elegido por el Atlético de Madrid como cabecera del programa especial que ha emitido hoy en su web para festejar los 613 partidos de Diego Pablo Simeone como entrenador de la primera plantilla. Leyendas del pasado y cracks del presente homenajearon al Cholo, que dejó algunas frases para el recuerdo que bien pueden referirse a su relación con Joao: «Cuando hay buena energía pasan cosas buenas, cuando hay mala energía pasan cosas malas».

Simeone, que recibió un reconocimiento al final del programa conducido por el periodista Vicente Vallés de manos del presidente Enrique Cerezo y del consejero delegado Miguel Ángel Gil, explicó la génesis de su fichaje por el Atlético y admitió que «me había preparado durante mucho tiempo para esa llamada. Cuando me comunicó Miguel Ángel y me dijo que el club y el equipo me necesitaban lo único que le pregunté fue que cuándo salía el avión».

Preguntado sobre qué partido le había dejado mayor marca de los 613 en los que ha estado sentado en el banquillo rojiblanco aseguró sin dudar que «la final que perdimos en Milán». «Más cerca de ganar es imposible estar, lo hicimos todo bien pero el destino no nos quiso dar ese título, pero el camino del equipo fue fantástico y su jerarquía durante toda la temporada fue extraordinaria».

«He tenido la suerte en estos años de contar con futbolistas que han creído en nosotros y en nuestro proyecto, de contar con gente que nos ha sostenido en los momentos difíciles como Miguel Ángel, Enrique o Andrea -Gil Marín, Cerezo y Berta- y le estoy también muy agradecido a la familia que tengo porque sin el equilibrio que me dan esto hubiera sido imposible», afirmó un emocionado Simeone, al que acompañaron su esposa Carla Pereyra, sus dos hijas pequeñas Francesca y Valentina y su hijo Giuliano, actual jugador del Zaragoza, y que también recibió un mensaje en vídeo de su madre que le hizo brotar algunas lágrimas.

Con la presencia de los jugadores de la primera plantilla en el auditorio, representados en el escenario por el capitán Koke, el acto se cerró con el presidente Enrique Cerezo y el consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín, que explicó que la primera vez que habló con Simeone fue en 1994 durante el Mundial de Estados Unidos: «Llegué a Boston a la concentración de la selección argentina y estuve con él 15 minutos para que firmara su primer contrato como jugador con nosotros. Muchos años después nos volvimos a encontrar en Argentina, en la cancha de San Lorenzo cuando él entrenaba al Racing y ahí ya supe que algún día estaría con nosotros. También recuerdo tras la final de Milán haber intentado localizarle en vano porque quería desaparecer. Me fui a Buenos Aires a intentar levantar a un hombre dolido que había sufrido una enorme injusticia. Ha habido muchos momentos que concluyen en esto. En nombre de todos los atléticos, Diego, primero gracias por haber compartido parte de tu vida con nosotros y segundo, gracias por lo que has conseguido y lo que nos ha dado».

«Partido a partido, no hay otra, el lunes en Girona», dijo para finalizar el acto Simeone, siempre fiel a su filosofía.