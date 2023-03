Simeone supera a Luis Aragonés y ya es el técnico con más partidos en la historia del Atlético

Diego Pablo Simeone ya es el entrenador con más partidos en la historia del Atlético de Madrid. El técnico rojiblanco ha superado este sábado a Luis Aragonés y se sitúa al frente de este ranking con un total de 613 partidos dirigidos. Ha llovido mucho desde aquel 23 de diciembre de 2011, cuando el club anunció su llegada al banquillo tras la destitución de Gregorio Manzano. El Cholo se ha convertido en una leyenda de la entidad.

En cuestión de 11 años Simeone le ha cambiado la cara por completo al Atlético de Madrid, que ha pasado de pelear por la Europa League a ser uno de los grandes de Europa y un gigante de la Liga junto a Real Madrid y Barcelona. El técnico argentino ha dado muchas alegrías al club colchonero, con el que ha ganado dos Ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos Europa League y dos Supercopas de Europa.

Pocos récords le quedan por batir al Cholo como entrenador del Atleti. Hace tiempo que el preparador argentino superó a Miguel Muñoz como el entrenador con más encuentros consecutivos dirigiendo a un mismo equipo, ahora pasa a Luis Aragonés como técnico con más choques en el conjunto colchonero y su siguiente meta son los 756 duelos que dirigió El Sabio de Hortaleza en la liga española.

Con el del Sevilla, Simeone supera a Irureta en este ranking y se sitúa segundo. No obstante, alcanzar esta cifra ya dependerá de si renueva o no con el cuadro rojiblanco. Su contrato acaba en 2024 y en estos momentos su futuro es incierto. Los resultados cosechados esta temporada ponen entre interrogantes la continuidad del técnico con más partidos en la historia de la entidad, aunque él no se ha pronunciado al respecto.

Carta de Simeone a Luis

En la previa del partido, Simeone le escribió una carta a Luis Aragonés. «Me cuesta mucho creer que mañana superaré el numero de partidos, 612, que hoy compartimos dirigiendo a nuestro querido Atleti», asegura el actual técnico del conjunto colchonero. «Es un día que, seguro, nunca olvidaré», prosigue el argentino antes de recordar la anécdota que tuvo con Luis cuando estaba el Sevilla y le llamó el Atlético.

«Su respuesta fue rápida:»¿Y a qué estás esperando para ir?»», cuenta el Cholo. Este sábado, Simeone ampliará todavía más, si cabe, su leyenda en el club del Metropolitano. Se convirtió en leyenda como jugador y ahora lo ha hecho también como entrenador. Pase lo que pase con el futuro de Simeone cuando termine la temporada, su nombre quedará grabado a fuego para siempre en la historia de la entidad.