Diego Pablo Simeone le ha dado una lección a respeto a Xavi Hernández después de la victoria del Barcelona ante el Real Madrid en la Copa del Rey. El equipo azulgrana asaltó el Santiago Bernabéu con un planteamiento muy sorprendente, el más defensivo que se le recuerda en los últimos años, y el entrenador del Atlético de Madrid, lejos de cobrarse viejas facturas, lo ha bendecido recordando que lo único importante en el fútbol es ganar y que todo lo demás es palabrería.

«El fútbol es un juego que alterna situaciones de los partidos y el Barcelona entendió que en ese momento necesitaba ese partido para ganar y lo representó de la mejor manera para llevarse el primero de la eliminatoria. Las palabras son palabras. Lo único que cuenta son los hechos y en los hechos, el Barcelona lo hizo muy bien. El Real Madrid no tuvo situaciones de gol y hay que felicitarle por llevarse el partido (…) Lo único que cuenta es ganar y para eso hay distintas maneras y todas buenas y respetables», analizó Simeone este viernes en rueda de prensa.

Las alabanzas vertidas por el Cholo sobre Xavi contrastan con lo que dijo el entrenador culé el año pasado, antes de un duelo entre Barça y Atlético, cuando fue preguntado por el estilo defensivo de los colchoneros: «No sería el estilo del Barça. No creo que la afición y el entorno entendieran que el Barça jugase así. No encaja porque no es nuestra idea. No entenderían que nos encerrásemos en un bloque bajo atrás once jugadores en el área».

La posesión

Lo entiendan o no sus aficionados, lo cierto es que el Barcelona golpeó primero en estas semifinales de la Copa del Rey tras llevarse un partido donde apenas disfrutó del 35% de la posesión. A cambio, su sobresaliente sistema defensivo provocó que el Real Madrid no tirara ni una sola vez entre los tres palos en todo el encuentro. El estilo ya no parece tan innegociable en el Barça después de esta victoria.