La frase de Xavi que ahora se le vuelve en contra: «Aquí no se entendería jugar con once atrás»

Xavi Hernández siempre ha sido un defensor a ultranza del buen juego, primándolo en alguna ocasión incluso por encima del resultado. De hecho, tras la victoria del conjunto azulgrana en el Santiago Bernabéu, el técnico de Tarrasa ha quedado más retratado que nunca por unas palabras que realizó el pasado año refiriéndose al juego defensivo y el hecho de hacerlo con los 11 jugadores en campo propio.

«No sería el estilo del Barça. No creo que la afición y el entorno entendieran que el Barça jugase así. No encaja porque no es nuestra idea. No entenderían que nos encerrásemos en un bloque bajo atrás once jugadores en el área. Es lícito y se puede ganar, el Atlético lo ha hecho, ha ganado dos ligas y casi una Champions, pero no es nuestro estilo», decía en la previa a un partido frente al Atlético de Madrid sobre el hecho de defender con el equipo encerrado, como ha hecho en este partido de semifinales ante el Real Madrid.

Y es que se pudo ver a un Barcelona muy defensivo. De hecho, más defensivo que nunca. Por momentos, los once futbolistas se llegaron a encontrar por detrás de la pelota mientras el Real Madrid atacaba y embotellaba a su rival. No obstante, pese a no ser un juego que ellos mismos practiquen y que el mismo Xavi declaró no «ser su estilo», vieron como el conjunto blanco no era capaz de atravesar el esquema defensivo.

Los datos del encuentro fueron realmente llamativos: 35% de posesión para el conjunto azulgrana, la cifra más baja en un partido oficial desde que Guardiola llegó al club azulgrana en 2008. Es decir, los peores datos de posesión en los últimos 15 años. Aunque los jugadores del Barcelona no cumplieron con el estilo marcado por el club y por su entrenador, le sirvió para vencer en la ida de estas semifinales de Copa del Rey.