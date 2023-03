Diego Pablo Simeone quiere coronar el día en el que se convierte en el entrenador que más partidos ha dirigido al Atlético de Madrid, superando a Luis Aragonés, con una victoria ante el Sevilla que refuerce su posición Champions y le permita irse a dormir en tercera posición, tras el tropiezo de ayer de la Real Sociedad ante el Cádiz. Sin embargo se enfrenta ante un rival ante el que nunca ha perdido en Liga en su estadio, pero al que le cuesta ganar. El balance de los diez Atlético-Sevilla ligueros jugados con el Cholo en el banquillo es de cinco victorias rojiblancas y cinco empates, el último la pasada temporada.

En el día después de que el Atlético volviera a reivindicar a través de las redes sociales su cruzada contra los árbitros, el equipo recibe a un Sevilla que parecía estar en franca mejoría, pero que frenó en seco la pasada jornada al perder en su estadio ante Osasuna. El equipo de Sampaoli está a sólo dos puntos del descenso, y aunque por plantilla parece imposible pensar en una debacle semejante, lo cierto es que le conviene no confiarse. Llega sin Fernando, sancionado por cuatro partidos por su expulsión ante Osasuna, pero cuenta con el extraordinario momento de forma del marroquí En-Nesyri, convertido en el indiscutible delantero centro titular.

El Atlético, en cambio, sigue a la búsqueda de un 9 competente y en pleno casting esta noche aterrizará en la titularidad por primera vez desde que está en el equipo el holandés Memphis Depay, que parece haber alcanzado ya el punto de forma que reclamaba Simeone. Depay pasa por delante de Álvaro Morata, anclado desde hace tiempo en los siete goles.

No será la única novedad. El equipo se ha quedado sin los dos laterales titulares en el Bernabéu, Nahuel por sanción y Reinildo por lesión, y al Cholo no le queda otra que improvisar. Llorente se perfila como el elegido en la derecha, con permiso del irlandés Doherty, mientras que por la izquierda se acomodará Mario Hermoso, totalmente consolidado entre los titulares. Los cambios se completan con el regreso al once del francés Lemar, una vez superado su enésimo problema muscular.

Todo está preparado para que sea una noche de fiesta en el Metropolitano, comenzando por el aliciente de recuperar un tercer puesto que se escapó en la jornada 14 y sobre el que la Real Sociedad llegó a tener siete puntos de ventaja. El Sevilla, sin embargo, amenaza la traca final con un resultado inesperado y por eso Simeone, hoy más que nunca, quiere abstraer a sus jugadores del entorno. Porque sabe que el partido a partido, en el día en el que superará a Luis, es más importante que nunca.

La tercera pata de la silla es la arbitral. El club expresó ayer en redes sociales una vez más su descontento con las actuaciones que está recibiendo durante toda la temporada. Es el único equipo al que no le han pitado un penalti a favor y además le han expulsado a cinco jugadores en las nueve últimas jornadas, tres de ellos ante Madrid y Barça. Hoy pita el balear Cuadra Fernández, con el que el Atlético no ha perdido nunca, mientras que en el VAR estará González González. Sobre ellos, por supuesto, estarán posadas decenas de miles de miradas escrutadoras. Se lo han ganado a pulso.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Llorente, Savic, Giménez, Hermoso, Pablo Barrios, Koke, Lemar, Carrasco, Griezmann y Memphis.

Sevilla: Bono, Jesús Navas, Gudelj, Nianzou, Acuña, Pape Gueye, Rakitic, Óliver Torres, Suso, Bryan Gil y En-Nesyri.

Árbitros: Cuadra Fernández (campo) y González González (VAR).

Estadio: Metropolitano, 21.00 horas.