Savic y Ferran Torres se fueron a la ducha antes de tiempo. Corría el minuto 91 de partido cuando ambos jugadores se enzarzaron inexplicablemente en una acción propia de otro deporte. El delantero del Barcelona comenzó la trifulca agarrando del pelo a su rival. Después al montenegrino no le hizo ninguna gracia y le agarró del cuello. Primero poniéndole el antebrazo sobre la nuez y después por detrás. Esta pelea digna de UFC acabó con un agarrón final en las partes nobles del jugador azulgrana.

The gloves are off!! 🥊

Ferran Torres and Stefan Savic are both sent off for this little scrap… 🟥#AtletiBarça pic.twitter.com/Po8DLGLnT0

— LaLigaTV (@LaLigaTV) January 8, 2023