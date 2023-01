El resumen del partido es la comparación entre los dos jugadores claves de ambos ataques: Dembélé marcó el único gol de la noche, estrelló un balón en el poste y consiguió sacar la peor versión de Reinildo. Joao, una vez más, fue intrascendente. El menino se va a marchar del Atlético sin haber vulnerado ni una sola vez la portería de Real Madrid y Barcelona en cuatro años en España. Mendes pretende hacerlo pasar por uno de los mejores futbolistas del mundo, pero está muy lejos del Olimpo. A años luz de distancia.

72 minutos le dio Simeone, que prescindió de Morata para cobijarle en el once inicial. La respuesta de Joao fue exactamente la misma que en el derbi ante el Real Madrid: ninguna. Ni un solo remate, ni un solo pase de peligro filtrado. La nada absoluta en tres cuartos de partidos. Todo hacía indicar que él sería el primer cambio, pero el Cholo le concedió algunos minutos más. Acabó claudicando y rendido a la evidencia de que no obtendría nada positivo de él.

Sin embargo, más allá de la transparencia de Joao, tampoco el resto del equipo acompañó. El Atlético disparó a puerta hasta en once ocasiones en la primera parte, el único tramo del partido en el que se acercó al empate. No obtuvo ni la menor recompensa. Tampoco fue efectivo tras el descanso, en el que tras un arranque prometedor acabó diluyéndose. No hay mejor representación de tamaña esterilidad que el gol fallado a bocajarro por Griezmann en el minuto 95. Es casi imposible pensar en una victoria con tan poca puntería, pero ésta es la historia de toda la temporada.

Con 16 jornadas consumidas y a 14 puntos del líder, el Atlético ha dicho hoy adiós definitivamente a sus ya de por sí ínfimas posibilidades de pelear por el título. Vivo todavía en la Copa del Rey, su único objetivo en la Liga es pelear por la Champions y de momento está fuera, a un punto del Betis, cuarto, y ya a cinco de la Real Sociedad, tercero. La derrota ha despertado a los fantasmas del fracaso reciente y el resultado, desde luego, acerca algo más a Joao a la puerta de salida. Dice que el entrenador no le trata bien, pero él luego no demuestra sobre el campo merecer mucho más.

Tampoco constituyó ninguna sorpresa el arbitraje de Munuera Montero. A Morata le anularon un gol en Bilbao por un cuerpo a cuerpo en una carrera. Con Dembélé no ha habido ni la menor duda pese a que viene precedido de una acción de Gavi que, por lo menos, merecía ser revisada. Ni un solo espectador en el estadio alberga ahora la menor duda de que, en la otra portería, no hubiera subido al marcador.