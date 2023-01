El Atlético saltará mañana al estadio de El Sadar para enfrentarse a Osasuna convertido en el único equipo de los 20 que componen la Primera División al que no le han pitado ni un solo penalti a favor. Hasta ahora compartía ese «privilegio» con el Cádiz, pero los andaluces han marcado su segundo gol ante el Mallorca desde los once metros, así que le dejan el podio en solitario a los de Simeone.

El dato llega en un momento especialmente sensible para el Atlético, que se considera perjudicado gravemente por los árbitros en el partido de Copa del Rey ante el Real Madrid disputado el pasado jueves en el estadio Santiago Bernabéu. «Cualquiera que lo observe desde fuera puede ver que desde hace décadas casi siempre ocurre lo mismo. Por desgracia ya no sorprende a nadie, no es noticia. Es algo muy evidente y sólo hay que recordar la historia», dijo ayer el consejero delegado rojiblanco Miguel Ángel Gil Marín en un comunicado.

Por su parte, en la rueda de prensa de esta mañana Simeone ha respaldado al directivo y ha añadido que «ante una situación extremadamente clara expresó lo que muchos se callan y él lo sintió y lo dijo con total naturalidad que es lo más sano». El entrenador ya había manifestado su disconformidad con la actuación de Soto Grado al final del partido del Bernabéu y hoy no ha hecho sino ratificarlo.

El Atlético cierra mañana la primera vuelta en El Sadar ante Osasuna a partir de las 18.15 horas en un partido que será arbitrado por Javier Alberola Rojas, mientras que David Medié Jiménez será quien esté al cargo del VAR. Con Alberola Rojas el Atlético sólo ha perdido un partido, hace cuatro años en Anoeta ante la Real Sociedad. Su último encuentro con los rojiblancos fue hace justo un año en Villarreal, en un choque que acabó empate a dos.