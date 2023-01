Gil Marín: «Dejar al Real Madrid en su estadio con uno menos son palabras mayores…»

Tras la derrota del Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, Gil Marín salió a la palestra a través de la web de la entidad rojiblanca para volver a protestar por el arbitraje de Soto Grado: «Pero con 0-1, en el minuto 71, jugándose el pase para semifinales de Copa en su propio estadio, dejar al Real Madrid con 10 jugadores son palabras mayores».

Comunicado de Gil Marín

Unas horas después de la eliminación copera con el discutido arbitraje de Soto Grado en el centro de todas las conversaciones futbolísticas, Miguel Ángel Gil ha realizado una valoración de lo ocurrido en el derbi: «Tengo un respeto máximo por el colectivo arbitral y estoy convencido de que su intención es siempre la mejor, pero cualquiera que lo observe desde fuera puede ver que desde hace décadas casi siempre ocurre lo mismo. Por desgracia ya no sorprende a nadie, no es noticia. Es algo muy evidente y sólo hay que recordar la historia».

El consejero delegado no tiene duda de lo que ocurre en estas situaciones: «El Madrid es un club con un entorno muy fuerte, con muchos intereses a su alrededor. Crean tal presión que es normal que afecte a las personas que deben tomar decisiones. Son conscientes de lo que les espera si les perjudican con algún error o incluso con algún acierto. Es habitual la campaña contra quien consideran que les perjudica».

Para Miguel Ángel Gil, «el sistema es así y desde el Atleti no podemos cambiarlo solos. Debemos competir hasta donde podamos y seguir trabajando para tener un sector más fuerte y más justo con todos los clubes. Ese estadio y el color de esa camiseta no deberían pesar a la hora de tomar decisiones justas. Nuestros jugadores sufrieron ayer en el campo las consecuencias de toda esta presión y eso me indigna como a cualquier aficionado, sea del equipo que sea, que lo que espera es que haya una única vara de medir».

Nuestro consejero delegado destaca la jugada que marcó el desarrollo definitivo de la eliminatoria: «La segunda amarilla de ayer era obvia, indudable, ajustada a reglamento. Pero con 0-1, en el minuto 71, jugándose el pase para semifinales de Copa en su propio estadio, dejar al Real Madrid con 10 jugadores son palabras mayores».

«Nos hemos acostumbrado al sistema. Leemos páginas y páginas en prensa, horas de radio y televisión en los días previos a un derbi hablando de que hay que proteger a un jugador determinado de un equipo en concreto. Sinceramente, creo que a quien no se protegió anoche fue a Griezmann o a Morata, por ejemplo, que les frieron a patadas, pero así es el sistema», comenta con rotundidad Miguel Ángel Gil.

Finalmente, el consejero delegado rojiblanco afirma: «Yo casi nunca hablo, porque rápidamente te acusan de victimismo, pero quien de verdad conoce el ADN del Atlético de Madrid sabe que no nos gusta poner excusas. Para que nadie dude: los responsables de dónde está el equipo somos nosotros, de no haber pasado de la fase de grupos de la Champions y de estar a 7 puntos del tercer clasificado en LaLiga. Y de nosotros depende aprovechar los 20 partidos de Liga para cerrar la temporada lo más alto posible. Sin excusas, pero siendo conscientes de cómo funciona el sistema».