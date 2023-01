Memphis Depay, un fichaje económico

El fichaje de Memphis Depay por el Atlético parece un hecho a punto de confirmarse, toda vez que el jugador tulipán ya entrenó este jueves con los que serán sus nuevos compañeros. Se estima que el precio de traspaso rondará los tres o cuatro millones y que el Barça tendrá una opción de compra sobre Carrasco el próximo verano. Para entender y valorar este movimiento es preciso atender a las circunstancias de ambos clubes. Veámoslo desde cada perspectiva.

En el caso del Barça, Depay no era un jugador que estuviese contando con la confianza de Xavi. El fichaje de Lewandowski y antes el de Aubameyang habían arrinconado al que había sido considerado fichaje estrella en la temporada anterior. La implicación del holandés tampoco parecía la adecuada. Se cuidó quizás en exceso antes del Mundial y eso seguramente no gustó en exceso en Can Barça. Depay acababa contrato en seis meses y no había visos de que la renovación fuera posible. El Barcelona, por tanto, consigue recaudar algo de dinero y ahorrarse la mitad de la ficha de esta temporada. Todo ahorro será necesario en una situación, de nuevo, de exceso sobre su límite salarial. Cabe recordar que Araujo y Gavi todavía no tienen inscritos sus nuevos contratos y que Balde está pendiente de renovación.

Habrá que ver si Laporta intenta algún movimiento en este mercado de invierno. Parece claro que el Barça intentó un intercambio por Carrasco y que ha preguntado por otros jugadores como Guedes, ya comprometido con el Benfica. En cualquiera de los casos, el conjunto culé está en una situación en la que no se puede permitir no hacer este tipo de ventas con jugadores poco relevantes en el día a día.

Por su parte, el Atlético ha encontrado un refuerzo de nivel a bajo coste. Tras las salidas de Joao Félix y Cunha, el conjunto colchonero se quedaba demasiado delgado en la delantera. Más teniendo en cuenta la evolución de Griezmann como centrocampista. Ante el objetivo de ganar la Copa y entrar en Champions, Morata y Correa parecían poca cosa y Depay seguro que sumará. Ahora bien, no parece Memphis un tipo de jugador que haya funcionado tradicionalmente con Simeone. No se trata de un nueve nato, no presiona y la suele pedir al pie. Parece un cromo repetido a Joao o Cunha. Aunque el coste sea pequeño, el contrato multianual a Depay no lo será y podría condicionar el fichaje de un delantero en verano más adecuado. Parece una medida cortoplacista dada la mala situación del equipo.

Lleva tiempo el Atlético sin innovar a la hora de hacer fichajes para la delantera. Está claro que se mueve en un mercado difícil dada su precaria situación económica, pero no me extrañaría nada que en un tiempo veamos a Depay como un jugador transferible para el Cholo. El tiempo dará y quitará razones, pero mi sensación es que el aspecto económico ha influido mucho más que el deportivo en este fichaje.