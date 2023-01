O el Atlético acepta intercambiar a Carrasco por Depay o deberá pagar una importante suma económica para fichar al delantero holandés. Éste es el ultimátum que le ha dado Mateu Alemany a Gil Marín y que el consejero delegado ha trasladado a Simeone para que valore si le compensa prescindir del extremo. No hay respuesta todavía, pero el Barça no tiene prisa. Justo lo contrario de lo que sucede en el Atlético, al que le urge incorporar a un atacante para cubrir las bajas de Cunha y Joao. Carrasco, por cierto, no jugará mañana en Almería a causa de una lesión.

Miguel Ángel Gil Marín y Mateu Alemany mantienen una extraordinaria relación personal desde hace años, pero cuando se trata de defender el interés de sus clubes la amistad queda aparcada y es lo que está sucediendo en esta ocasión. El director de fútbol azulgrana es consciente de la necesidad del Atlético y trata de sacar provecho de su angustiosa situación económica obteniendo a un futbolista con mucho valor como es Carrasco.

El Atlético había ofrecido a Lemar e incluso a Saúl en calidad de cedidos hasta el 30 de junio, en ambos casos con opción de compra para el Barcelona, pero Alemany los ha rechazado a ambos y se centra en Carrasco, un jugador además al que no se le dan mal los azulgrana. El belga tiene contrato hasta 2024 y lleva negociando una mejora desde hace meses.

El Atlético cuenta para la próxima temporada con Samuel Lino, que está haciendo una fantástica temporada en el Valencia y que es mucho más joven que Carrasco, pero prescindir ahora del extremo, único jugador de sus características en la plantilla, parece muy arriesgado. La decisión final será de Simeone, que como alternativa sólo tendría a Saúl y a Regulón, ambos mucho menos ofensivos y desequilibrantes que el belga, por el que el Atlético ya ha pagado 42 millones de euros, 15 al Mónaco en 2015 y 27 al DL Pro chino en 2020, cuando lo recuperó, antes en el intervalo entre ambas operaciones ya lo había traspasado por 30 millones de euros.

La otra alternativa pasa por pagar el traspaso que pide Alemany por Depay, y eso significa invertir un dinero que no tiene el Atlético, que pensaba destinar sus escasos recursos en el mercado de invierno en el turco Soyuncu, por el que habrá que abonar una cantidad al Leicester, que es quien detenta sus derechos hasta junio.