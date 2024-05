El centenario en Liga más amargo de Xavi

Xavi Hernández se hace centenario en la Liga este jueves ante el Almería. El técnico español sumará su partido número 100 en la competición doméstica en uno de los peores momentos como entrenador del Barcelona. Sin Liga, sin Champions League y sin Copa del Rey, el conjunto azulgrana sólo tiene el objetivo de ser segundo para así asegurarse acudir a la Supercopa de España el próximo curso.

Sobre sus mejores y peores momentos en los 100 partidos en el Barcelona que cumple este jueves, Xavi Hernández volvió a repetir que «merecieron más» en partidos como «los de Girona, el Real Madrid…» y que se queda como buen recuerdo «el 0-4 del primer año en el Bernabéu, ganar la Liga en el campo de un rival histórico como el del Espanyol, partidos contra el Atlético de Madrid. Sobre todo, ganar la Liga ha sido para mí un gran recuerdo».

Pero con los datos en la mano, Xavi queda peor parado en comparación con Pep Guardiola, Luis Enrique y Ernesto Valverde. Quizás los tres mejores entrenadores en la historia del Barcelona en términos estadísticos. El actual míster del Manchester City dirigió al conjunto azulgrana un total de 152 partidos, con un balance de 116 victorias, 25 empates y 11 derrotas. Esto supone un 76,3% de victorias.

Y 76,3% es el porcentaje de victorias con el que también acabó Luis Enrique como entrenador del Barcelona en Liga. El actual inquilino del banquillo del Paris Saint-Germain acabó su periplo con 114 partidos en Liga con 87 victorias, 14 empates y 13 derrotas.

El tercero en discordia y con los terceros mejores números en la historia del club en Liga es Ernesto Valverde. El actual entrenador del Athletic Club acabó con 95 partidos, con un balance de 66 victorias, 22 empates y tan sólo 7 derrotas. Esto supone un porcentaje de 69, 4% de victorias. Algo mejor que Xavi Hernández en estos 99 partidos, que serán 100 este jueves en Almería.

Balance de Xavi en Liga

Xavi, como decimos, se hará centenario este jueves. Antes, 99 partidos con 68 victorias, 16 empates y 15 derrotas. Un porcentaje de victorias del 68,6%. Además, el equipo azulgrana ha anotado solamente 191 goles y con 86 en contra. Pero si de algo puede presumir el técnico de Terrasa es de tener mejores números que otros ilustres entrenadores como Johan Cruyff, que en 300 partidos en Liga consiguió 179 victorias con un porcentaje del 60%.

Los 100 partidos de Xavi llegan en uno de sus peores momentos como entrenador. Estuvo desde enero hasta abril diciendo que se marchaba a final de temporada, pero finalmente decidió quedarse un año más. Justo en una temporada donde el equipo no ha estado a la altura en Luga, quedando a 17 puntos (de momento) del Real Madrid campeón, eliminados en la Champions League en los cuartos de final y también de la Copa del Rey en la misma ronda. Además, de estar conviviendo con la peor situación financiera del club donde no puede traerle los fichajes que él desea. El año pasado, por ejemplo, pidió a Bernardo Silva, Zubimendi o Kimmich y no pudo venir ninguno de los tres por la trastocada economía que tiene el club desde hace ya varios años.