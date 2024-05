Xavi Hernández: «Vitor Roque no tenía que venir en diciembre, está en formación»

Xavi Hernández compareció en la rueda de prensa previa al partido del Barcelona ante Almería de la 36ª jornada de Liga y volvió a reiterar que en esta Liga han merecido más en los partidos clave (ante Girona, Real Madrid…) y pidió al barcelonismo que tenga en cuenta de la situación económica tan complicada que tienen, que es «muy difícil».

El fichaje de Vitor Roque, que supone un quebradero de cabeza para el club y ha sido, al menos por ahora, un fracaso deportivo y económico, marcó también la rueda de prensa de Xavi Hernández: «El fichaje de Vitor Roque no era para que viniera en diciembre. Se tenía que quedar allí, pero se lesionó Gavi y Balde y decidimos que viniera por su bien, por su formación para el futuro, para que conociera el club, sus compañeros. El debate no tiene sentido, es un jugador joven que se está formando. Se ha pagado un dinero por él, pero está en formación. Entiendo que hay jugadores por delante y por eso juega menos. Eso ha pasado toda la vida, sobre todo con futbolistas jóvenes».

Xavi avanzó que tienen «que planificar» la próxima temporada y «reforzarnos si podemos», aunque sigue centrado en los tres partidos que quedan de Liga: «El objetivo de mínimos es ser segundos, por prestigio, tema económico, un título en juego más. Y después cambiar y mejorar, si no nos quedamos igual. Hay que cambiar lo que no se ha hecho bien».

Sobre esos cambios y esos refuerzos que pide Xavi, el propio entrenador explicó más adelante que «no sabemos» si podrán fichar porque «hay que ver la situación económica y de fair play». Cuestionado por qué cambios haría, Xavi fue muy seco en su respuesta: «No te lo voy a contar a ti, se lo cuento a Deco». «El presidente siempre es positivo, Deco también, pero la situación económica marcará la planificación deportiva», añadió el catalán.

Preguntado por si tiene ganas de que ya se acabe esta temporada, Xavi lo negó: «No, tengo ganas de clasificarme en el segundo puesto, tengo ganas de eso. Estoy bien, tranquilo, bien, pensando en el partido de mañana».

Como mensaje al barcelonismo, el entrenador culé quiso dejar claro que «vamos a intentar competir» y que «no estamos en la situación de otros clubs con mejor situación»: «El aficionado debe entender que la situación es muy difícil, que la situación económica no tiene nada que ver con 25 años atrás. Ahora no es así. El barcelonista lo tiene que entender, yo lo entiendo como entrenador. Eso no significa que no queramos competir o queramos luchar por los títulos, pero esa es la situación del Barça en estos momentos. Necesitamos estabilidad y tiempo. Intentaremos y haremos cosas buenas para competir».

Sobre sus mejores y peores momentos en los 100 partidos en el Barcelona que cumple este jueves, Xavi volvió a repetir que «merecieron más» en partidos como «los de Girona, el Real Madrid…» y que se queda como buen recuerdo «el 0-4 del primer año en el Bernabéu, ganar la Liga en el campo de un rival histórico como el del Espanyol, partidos contra el Atlético de Madrid. Sobre todo, ganar la Liga ha sido para mí un gran recuerdo».

El partido del Barça en Almería

Sobre el encuentro en Almería, dijo Xavi que es «un partido difícil» y que el conjunto andaluz «merece más puntos de los que tiene». «Tienen buenos jugadores y han competido bien, contra Girona, contra el Real Madrid. Son jugadores de nivel y no están en mal momento de forma», añadió Xavi Hernández sobre el Almería. En este encuentro avanzó el técnico español que hará cambios «sin duda» y que con Araujo, que no jugó ante la Real Sociedad, decidirán «mañana».

«Habrá rotaciones, no sé si hará una por línea, en este caso no lo he mirado bien, pero alguna obligada como la de Gündogan. Tenemos gente y necesitamos gente fresca», añadió Xavi Hernández sobre este encuentro de la 36ª jornada de Liga en Almería.