Celta-Atlético: objetivo, ganar por fin fuera de casa

El Atlético juega hoy en Balaídos con un único y claro objetivo: ganar por fin fuera de casa. Tras fracasar en Cornellà, Vitoria y Mallorca, esta noche tiene otra oportunidad para redimirse con sus malos números como forastero y afianzarse definitivamente en la parte alta de la clasificación. Álex Baena será la gran novedad en el once de Simeone, que no diferirá demasiado, por otra parte, del que viene de marcar 13 goles en sus tres últimos partidos en el Metropolitano.

Dado que es el último partido antes del segundo parón de la temporada no parece que el Cholo se vaya a reservar nada. Más bien al contrario, porque el problema que tiene ahora es de exceso de jugadores en buena forma. No puede contar con Cardoso, Giménez y Almada, aunque en el caso de los dos últimos es más precaución que otra cosa. Son días de vino y rosas para el Atlético y la idea es estirarlos lo máximo posible.

La historia reciente del Atlético en Balaídos es muy clara: cinco victorias en los cinco últimos partidos. Sin embargo, más allá de las estadísticas lo cierto es que la mayoría de esos triunfos han sido por lo pelos y con goles en los últimos minutos, como fue el caso de la pasada temporada, en la que se impuso 0-1 en el descuento con un gol de Julián. O en 2023, cuando una actuación magistral de Oblak evitó la derrota y luego surgió Memphis, también en la prolongación, para sumar tres puntos milagrosos.

Y es que para el Celta el partido también es de alta exigencia porque ha llegado a la jornada octava sin haber podido ganar pese a presentar una nómina de delanteros de altísimo nivel tras los fichajes este verano de Bryan Zaragoza y Ferran Jutglà, además de comprar definitivamente los derechos de Borja Iglesias, que de todos los de arriba es el más entonado, con cuatro goles. Iago Aspas, de hecho, ni siquiera se ha estrenado.

Sólo dos veces han podido ganarle los gallegos a Simeone, ambas en Balaídos, y los números son muy elocuentes: 19 victorias del Cholo por cinco empates y apenas dos derrotas. Claudio Giráldez nunca le ha ganado, aunque la pasada temporada su equipo arrancó un empate del Metropolitano que le hizo mucho daño al Atlético.

Soto Grado pitará el partido, con Pulido Santana en el VAR. El Atlético se lo encuentra por segunda vez esta temporada tras el empate ante el Elche en el Metropolitano en la segunda jornada. Entonces dejó sin sancionar un claro penalti sobre Raspadori en los últimos instantes que posiblemente hubiera cambiado el resultado.

Alineaciones probables

Celta: Radu, Hugo Álvarez, Javi Rodríguez, Carlos Domínguez, Marcos, Mingueza, Sotelo, Ilaix, Jutglà, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Koke, Barrios, Giuliano, Nico González, Álex Baena y Julián Álvarez.

Árbitros: Soto Grado (campo) y Pulido Santana (VAR).

Estadio: Balaídos, 21.00 horas.