La Catedral mide a un candidato

El Athletic Club recibe este sábado 5 de septiembre a las 16:15 horas en San Mamés a uno de los candidatos al título de Liga, el Atlético de Madrid, que viaja a Bilbao con Julián Álvarez entre los convocados. Los de Simeone llegan al duelo de la jornada 4 con siete puntos (dos victorias y un empate), frente a un equipo que logró su primer triunfo en el campeonato nacional ante el Celta la jornada anterior tras dos derrotas. Los colchoneros intentarán mantener su fiabilidad y su invicto en este tramo inicial, mientras los de Edin Terzic buscan seguir creciendo tras su última victoria.

El comienzo de Liga del Atlético de Madrid está siendo esperanzador. Dos victorias y un empate para los colchoneros, que sólo se dejaron puntos en el Metropolitano ante el Villarreal (2-2), les han permitido situarse en tercera posición, solo por detrás de FC Barcelona y Real Madrid. De hecho, la convincente victoria en el Ramón Sánchez-Pizjuán (1-3) mostró mayor solvencia a domicilio que en cursos anteriores, en los que ganar lejos de casa era la asignatura pendiente –seis victorias en Liga la temporada pasada–.

En San Mamés, uno de los campos que mayor resistencia pone a los colchoneros, tiene la oportunidad de seguir mostrando la regularidad que necesita para luchar por el título de Liga. Para ello deberá aprender de errores del pasado, ya que en sus últimas nueve visitas (8 en Liga y 1 en Copa) solo ha conseguido el triunfo en dos –seis derrotas y un empate–. La más reciente, la del curso pasado, donde un solitario gol de Álex Berenguer dio los tres puntos a los locales.

De momento, lo mostrado por el equipo invita a la afición colchonera a ser optimista. Pese a la marcha de Antoine Griezmann y los problemas extradeportivos de Julián Álvarez, el ataque rojiblanco ha encontrado en las figuras de Álex Baena y Kang-In Lee a sus referentes. Ambos están brillando y llevando el peso ofensivo de un equipo en el que Pablo Barrios se ha destapado como organizador, con Morten Hjulmand dando equilibrio por detrás, lo que permite soltarse al canterano.

Ahora, ante un Athletic de Terzic cuya seña de identidad es una presión asfixiante sobre la salida del rival, les tocará demostrar personalidad para manejar el partido. Y es que, los leones llegan con la moral alta tras conseguir su primera victoria del curso en Balaídos. Un partido notable de los vizcaínos, en el que pasaron por encima a un rival europeo como el Celta, que apenas pudo trenzar jugadas y contener un vendaval ofensivo que, de ser más certero, podría haber desembocado en una goleada escandalosa.

Tras dos derrotas en los dos primeros partidos de Liga, el Athletic al que aspira Edin Terzic apareció. Ahora le tocará darle continuidad frente a uno de los rivales más potentes de la Liga, y para conseguirlo necesitarán el mismo nivel de precisión que mostraron en Vigo. Oihan Sancet, pese a no haberse estrenado como goleador, parece haber recuperado su mejor versión, y en el centro del campo, Gerenebarrena y Galarreta se están asentando como pareja de centrocampistas.

Además, Álex Berenguer llega en alza después de firmar un partido notable y ver puerta en Liga por primera vez en 2026. A esto se suma que los colchoneros, a los que les ha marcado tres tantos, son uno de sus rivales favoritos. También lo son de Nico Williams, que apunta a titular después de ser suplente en Balaídos. El campeón del mundo y Europa ha visto puerta cuatro veces y repartido dos asistencias ante el Atleti, siendo el rival al que más tantos ha marcado.

Otro dato positivo para los de Ibaigane es que, por primera vez desde mediados de abril, consiguieron dejar su portería a cero. La solidez defensiva es algo de lo que el equipo había adolecido desde el curso pasado, pasando de ser el segundo equipo menos goleado de las cinco grandes ligas en la 2024-25 a recibir 58 tantos un año después. Una mejoría en la que es clave el nivel de los campeones del mundo Aymeric Laporte y Unai Simón, que, pese a los errores en el estreno liguero ante el Sevilla, estuvo sobresaliente frente a FC Barcelona y Celta.

En el apartado de bajas, Simeone contará con la única ausencia del lesionado Alexander Sorloth. Sí estará presente en San Mamés su último flamante fichaje, el delantero canadiense Jonathan David, que podría debutar como colchonero, así como Julián Álvarez, que vuelve a la convocatoria. Así, el once que podría presentar el argentino podría ser muy parecido al de Sevilla.

En el lado de los leones, Terzic tiene la baja de los lesionados Peio Canales y Dani Vivian. En cuanto a la alineación, se prevén menos cambios que en las anteriores jornadas, siendo el puesto de 9 el que más dudas genera, ya que tendrá que decidir entre dar continuidad al buen partido de Iñaki Williams en la pasada jornada o apostar por un delantero más puro como Gorka Guruzeta.