Simeone: «Julián Álvarez tiene la oportunidad de ajustar situaciones en su vida»

Diego Pablo Simeone atendió a los medios de comunicación en sala de prensa antes de viajar a Bilbao para enfrentarse este sábado al Athletic en Liga. Uno de los nombres propios de esta rueda de prensa fue el de Julián Álvarez. El delantero argentino no ha podido salir del Atleti como quería y el mercado ya está cerrado, por lo que se queda en el club colchonero. El Cholo comentó que Julián irá convocado para este partido y recalcó que «esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar situaciones en su vida».

«Está entrenando muy bien. Mañana va a venir convocado, va a ser parte del grupo que viaje a Bilbao y esperando lo mejor de él y de todos sus compañeros», dijo al ser preguntado por el estado de Julián Álvarez. Sobre si le ha desgastado este tema, Simeone explicó que «siempre miro de acá hacia adelante. Evidentemente tenemos una temporada muy bonita con muchos retos y posibilidades, iremos partido a partido esperando hacer lo mejor posible».

También se pronunció sobre la retirada de Marcos Llorente de la selección española: «Aquí con nosotros Marcos jugará hasta que él lo decida. Es una persona muy decidida, con una claridad increíble en sus pensamientos, es lo que siente respecto a su selección. Le felicito, porque a muchos nos hace estar más tiempo en un lugar donde ya no nos sentimos y él hace lo que siente y estamos muy contentos con lo que nos sigue transmitiendo como persona y futbolista que es».

Respecto al mercado, Simeone hizo balance de las entradas y salidas y valoró positivamente el trabajo realizado por la dirección deportiva del club: «Mateu ha hecho un grandísimo trabajo, contento de todas las posibilidades que el club me sigue aportando para seguir trabajando en la línea que queremos».

Para este partido, el Cholo cuenta con dos delanteros: «Siempre es diferente jugar con delanteros más posicionales que con mediapuntas llegando de segunda línea al gol. El fútbol es muy cambiante, depende de los futbolistas y de que den lo mejor para el equipo según les toque».

Sobre si se ve para competir con Barcelona y Real Madrid, insistió en que «no va a cambiar todo lo que viene sucediendo hace más de 15 o 20 años. Real Madrid y Barcelona y los que venimos por detrás intentamos acercarnos lo mejor posible para poder competir».

Respecto a la llegada de Jonathan David, Simeone comentó: «Necesitamos al futbolista que estuvo en el Lille. Hemos hablado con él, tiene características que nos pueden ayudar, necesitamos que se adapte lo más rápido posible, lo vemos entusiasmado, con muchas ganas y esperemos que nos dé lo que él quiere y lo que esperamos de él».

Por último, aseguró que Julián tiene una oportunidad para revertir su situación en el Atlético: «La vida está llena de oportunidades y esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar situaciones en su vida. Nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y mucho tiempo juzgando. Todos juzgamos, hay que juzgar menos y centrarnos más en aprender. Este paso le dará aprendizaje puro y tiene la oportunidad de resolver situaciones internamente para que le hagan mejor a él y que nosotros le veamos feliz, que es lo que queremos, que esté contento y que nos haga goles como Futre nos transmitió ayer porque es un mensaje lindo».