Julián Álvarez vuelve a entrenar con el Atlético con su futuro aún en el limbo

Julián Álvarez vuelve a ser uno más en el Atlético. El argentino se reincorporó este domingo a los entrenamientos con el grupo, tras la indisposición sufrida el pasado miércoles, ejercitarse el viernes en solitario y ser baja en el partido del sábado ante el Sevilla, a tres días del cierre del mercado de fichajes.

El delantero argentino, al que pudo verse muy cercano a su compañero y amigo Cristian ‘Cuti’ Romero durante los primeros 15 minutos abiertos a los medios de comunicación, trabajó con absoluta normalidad a las órdenes del entrenador Diego Simeone tras su frustrado deseo de fichar por el Barcelona en este mercado de verano y con su continuidad en el equipo rojiblanco cada vez más cercana.

La otra opción es un traspaso a otro equipo siempre que no sea el Barcelona, con el Arsenal como principal pretendiente y con un traspaso valorado en torno a los 150 millones de euros, aunque esa posibilidad no convence de momento al delantero, que no viajó este sábado a Sevilla por la indisposición que lo alejó de los entrenamientos con el equipo tanto el miércoles como el jueves y viernes pasado.

Este sábado, antes de ese encuentro, Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, expresó que el plan con Julián Álvarez es clarísimo: «Él tuvo unos días que no se encontró bien, ayer -por el viernes- ya se entrenó y esperamos que se integre con nosotros rápidamente y que esté disponible, espero, el próximo partido de Liga», el sábado ante el Athletic Club, cuando el mercado ya estará cerrado, afirmó el directivo.

Julián Álvarez juega contra el reloj

EL mercado cierra el martes a medianoche y en el Atlético mantienen la directriz de no dejarle salir al Barcelona. La Premier es la única alternativa que tiene si Arsenal o City se lanzan una última vez a por su fichaje. Aunque su deseo es ser azulgrana, los rojiblancos no le dejarán coger ese destino bajo ningún concepto.

En el Metropolitano no le perdonan cómo se está comportando y la bomba seguirá caliente hasta que cierre la ventana de fichajes. Tras un verano de tensar la cuerda, Julián se reintegra con el Atlético después de una semana compleja y pensando como uno más en el partido del próximo sábado ante el Athletic en San Mamés.