Carrasco se ofrece al Atlético, que se lo está pensando. El extremo belga quiere volver a Europa y estaría dispuesto a renunciar a mucho dinero para regresar al Metropolitano. Su nombre está sobre la mesa, pero Simeone quiere un jugador de banda derecha y él se mueve por la izquierda, aunque su pierna natural sea la diestra. Lo cierto es que, si se hace, sería una operación de última hora y siempre que fallara la opción de Nico González, que es la que quiere el entrenador argentino.

El Cholo ha apostado fuerte por el extremo de la Juventus, hasta el punto de que ya ha hablado con él en varias ocasiones. Aprecia su polivalencia e incluso no descarta utilizarle como delantero centro por su potencia en el juego aéreo. Esas cualidades no se las da Carrasco, que la próxima semana cumplirá 32 años, pero que por contra conoce a la perfección los automatismos del Atlético. El belga jugó la pasada temporada 16 partidos con el Al-Shabab de Arabia Saudí, ya que sufrió una lesión, en los que marcó dos goles y repartió cuatro asistencias.

Lo que está claro, ya sea Carrasco o Nico González, es que Simeone quiere reforzar las bandas sí o sí. No sólo eso. Tal y como adelantó OKDIARIO le ha pedido dos jugadores a Carlos Bucero, ya que también reclama un centrocampista. Ayer martes el director de fútbol se reunió con Miguel Ángel Gil Marín en un encuentro en el que no participó el entrenador argentino. Sobre la mesa está también la oferta del Crystal Palace por Gallagher, aunque el Atlético es reacio a dejarlo salir cedido y lo que pretende es recuperar la inversión de 42 millones que efectuó la pasada temporada.

Con seis días por delante para que se cierre el mercado todavía podrían darse muchos movimientos en el Atlético, tanto de entradas como de salidas porque ahí están también los casos de Nahuel Molina, Giménez, Sorloth y el del propio Gallagher, que no está resuelto, pero mientras tanto en lo que está centrado el equipo es en el partido del próximo sábado en Mendizorroza ante el Alavés, consciente de que un nuevo tropiezo abriría la caja de los truenos y desataría una profunda crisis.