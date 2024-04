Carlos Sainz analizó la clasificación de este sábado después de otra gran actuación en el Gran Premio de Japón que le llevará hasta la cuarta posición de la parrilla de salida. El piloto español fue cuatro milésimas superior que su compatriota, Fernando Alonso, y se marca el podio como objetivo de cara a una carrera en la que piensa que Red Bull va «a dar bastante caña». Además, tras su épico triunfo en Australia, volverá a salir por delante de su compañero en Ferrari, Charles Leclerc.

«No, nadie ha mejorado en el segundo intento, sólo Fernando. Una vuelta tan buena que sabía que iba a ser difícil bajarla. Muy contento con hoy y a pelear por el podio mañana. A ver si nos acercamos a Lando (Norris) mañana porque los Red Bull están fuera del alcance», afirmó tras su tercera clasificación en el Mundial de Fórmula 1.

«Creo sinceramente que hemos ido un poco más descargados que Red Bull, entonces nuestro ritmo de carrera parece igual un poquito mejor de lo que debería ser. Vamos a luchar mañana por el podio con Lando, Fernando y los Mercedes, pero los Red Bull nos van a dar bastante caña. Es un circuito que parece que a Ferrari se le atraganta un poco», explicó Sainz sobre las prestaciones de su equipo en el trazado de Suzuka.

Los pilotos españoles compartieron sus opiniones antes de su comparecencia antes los medios y seguro que se comunicaron su objetivo por pelear por un hueco entre los tres primeros. El asturiano también hizo una valoración de su nivel y del de su equipo, Aston Martin, cuyas mejoras sirvieron para potenciar una vuelta histórica de su mejor piloto en el final de la Q3.

Sainz y Alonso lucharán por el podio

«He hecho una última vuelta en la Q3 un poco por encima de las posibilidades. Esta vez ha salido bien. En Melbourne perdí el coche en la vuelta 6 por ejemplo. Cuando estás en ese límite entre el bien y el mal puede salir cara o cruz2, culminó el piloto de Aston Martin tras ESA vuelta de escándalo en Suzuka.

«Es difícil de saber hasta que analicemos todo. Creo que la mejor comparación es cuando ruedas un día con un paquete y al siguiente con el otro. Hoy por la noche analizaremos todos los datos y espero que sean positivos», añadió,

«Hemos sido bastante competitivos en la crono, he sentido bien el coche y la verdad es que no me esperaba estar tan arriba. A cuatro décimas de la pole. Hace tres seis meses estábamos a un segundo y medio de Verstappen, y ahora estamos a cuatro décimas. Muy contento por el paso del equipo. Por delante de Mercedes y McLaren. Muy buena crono», explicó sobre ese recorte de tiempos respecto al líder, Max Verstappen.

Ya sólo queda esperar a la carrera de este domingo para que el ritmo de carrera haga su parte y se rompan los pronósticos, como ha sucedido en la clasificación con ejemplos como el de Alonso. Sainz, en un primer intento genial, arrasó otra vez con su compañero, Leclerc, al que no le valió sólo con correr en solitario.