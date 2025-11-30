Carlos Alcaraz entrega el trofeo de la Conferencia Este de la MLS al Inter Miami de Messi

Carlos Alcaraz fue el encargado de entregar al Inter Miami el trofeo que lo acredita como campeón de la Conferencia Este de la MLS, después de la contundente victoria por 5-1 sobre el New York City. Antes del encuentro, el español recibió una camiseta conmemorativa del Inter Miami, con el número 99 y el nombre ‘Carlitos’. Al saltar al campo para la entrega del trofeo a Jorge Mas, propietario del club, fue recibido con una gran ovación.

«Es un sueño hecho realidad. Esto es para Miami, para nuestros aficionados y para nuestras familias. Ha sido un esfuerzo extraordinario para el club. Pero aún queda uno más», declaró Mas, aludiendo a la final de la MLS Cup, en la que enfrentarán al campeón del Oeste, que saldrá entre San Diego y Vancouver. El partido decisivo se disputará este sábado 6 de diciembre en el Chase Stadium.

En busca del objetivo

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, manifestó el orgullo que siente por dirigir a su plantilla y destacó que están a «vísperas del partido que soñábamos a principios de temporada», después del 5-1 al New York City que envió a su club a la final de la MLS Cup.

«Los últimos dos meses han sido impresionantes, pero el gran mérito es de los jugadores. De haberse convencido, fortalecido como grupo, con una hermandad dentro del equipo, somos realmente un grupo y el poder de un grupo es inquebrantable», dijo Mascherano en la rueda de prensa posterior al encuentro.

«Estamos a las vísperas de jugar el partido que soñabas a principios de temporada, en nuestra casa, con esta gente, ojalá que la gente venga a apoyarnos porque con ellos también somos más fuertes», añadió.

El técnico argentino reconoció los méritos del New York City, un rival que ha luchado mucho más de lo que refleja el luminoso. «Creo que sabíamos que iba a ser difícil. Nueva York no nos generó situaciones y hasta el minuto 65 estuvo en partido, siempre te da esa sensación de que es un equipo peligroso», finalizó.