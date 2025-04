Carlos Alcaraz – Cerúndolo: horario y dónde ver el partido del Masters de Montecarlo en directo online y por TV

Carlos Alcaraz se estrena en el Masters 1000 de Montecarlo 2025 y lo hará enfrentándose a Francisco Cerúndolo en los dieciseisavos de final del torneo. El murciano buscará la victoria contra el argentino, ya que en el recuerdo tiene el tropiezo que sufrió en Miami a las primeras de cambio contra Goffin. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver este partidazo que disputará el de El Palmar.

A qué hora juega Carlos Alcaraz contra Cerúndolo: horario del partido del Masters 1000 de Montecarlo 2025

Carlos Alcaraz inicia su andadura en el Masters 1000 de Montecarlo 2025 unas semanas después de haber caído en su debut en el Masters 1000 de Miami, algo que no se esperaba. Es por ello que el murciano, que tampoco pudo revalidar el título en Indian Wells tras caer en semifinales contra Jack Draper, tendrá que saltar a la pista con todo para intentar avanzar de ronda y no correr ningún riesgo. En su camino hacia el título el de El Palmar podría cruzarse con otros grandes favoritos como Felix Auger Aliassime, Casper Rublev, Ben Sehlton o el propio Jack Draper, mientras que esquivaría hasta el choque decisivo a otros gigantes como Alexander Zverev, Holger Rune, Daniil Medvedev, Novak Djokovic y Stefanos Tsitsipas. Hay grandes nombres en este torneo, pero hay que recordar que Jannik Sinner sigue cumpliendo su sanción por dopaje y no podrá competir de nuevo hasta Roma, justo antes del arranque de Roland Garros.

Como ya hemos mencionado, el año 2025 no está siendo el más deseable por un Carlos Alcaraz que cayó eliminado en cuartos de final del Open de Australia frente a Novak Djokovic, semifinales en Indian Wells contra Jack Draper y en su estreno en Miami contra David Goffin. Es cierto que consiguió coronarse en Róterdam, pero las sensaciones posteriores no están siendo las mejores y cada vez se acerca el gran momento de afrontar Roland Garros y Wimbledon, donde defenderá el título. Es por ello que este Masters 1000 de Montecarlo se presenta de una manera muy importante para el joven tenista español.

Este Carlos Alcaraz – Cerúndolo que corresponde a los dieciseisavos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2025 fue programado por la organización para este martes 8 de abril. El horario no ha sido fijado aún por parte de la ATP, pero todos los amantes de este deporte en España son conscientes de que por la hora que es en Mónaco no tendrán que trasnochar ni madrugar.

Próximo partido de Alcaraz: día y hora del partido contra Cerúndolo

El objetivo de Carlos Alcaraz es plantarse en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2025 y es por ello que tendrá que imponerse en su debut a Francisco Cerúndolo. El murciano no ha sido capaz de ganar nunca este torneo en el que Rafa Nadal, por ejemplo, consiguió conquistar hasta en once ocasiones. Por su parte, Stefanos Tsitsipas es el vigente campeón y hay que recordar que el griego ha conseguido morder el metal en Mónaco en tres ocasiones.

Este Carlos Alcaraz – Cerúndolo de dieciseisavos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2025 se jugará este martes 8 de abril y será apasionante. A lo largo de estos años el murciano y el argentino se han visto las caras en el circuito de la ATP en dos ocasiones. La primera de ellas fue en 2024 con victoria del de El Palmar en Queens, pero en este 2025 también salió victorioso el español al ganarle en el Masters 1000 de Indian Wells.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en directo por TV y online gratis en el Masters 1000 de Montecarlo 2025

El medio de comunicación que se hizo con los derechos para retransmitir el Masters 1000 de Montecarlo 2025 en nuestro país fue Movistar+. Este Carlos Alcaraz – Cerúndolo que corresponde a los dieciseisavos de final de este torneo se podrá ver en directo a través de los canales Movistar+ Plus, Vamos y Movistar Deportes, estando los dos primeros incluidos en el paquete básico y el último sería de pago y habría que tener activa la suscripción.

Además, todos los amantes de este deporte y seguidores del joven tenista de El Palmar también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el partido Carlos Alcaraz – Cerúndolo de dieciseisavos de final del Masters 1000 de Montecarlo 2025 a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también está accesible su página web mediante un ordenador. También estaría la aplicación de pago Tennis TV, la cual tiene los derechos de todos los torneos de la ATP salvo los Grand Slam.

Por otro lado, como es normal, en la página web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra cada día en este apasionante Masters 1000 de Montecarlo 2025, donde prestaremos especial atención a los encuentros que juegue Carlos Alcaraz. Publicaremos las crónicas del choque del murciano contra Francisco Cerúndolo y las reacciones importantes que se produzcan en Mónaco.