Cañizares sorprende a todos con éste comentario sobre Juan Roig: «Te pasas por Valencia y…»

Santiago Cañizares sigue vinculado al deporte con sus continuas opiniones en diferentes medios de comunicación. Ya sea comentando partidos de la Liga española, en tertulias o en entrevistas. Su vinculación a grandes clubes como Real Madrid o Valencia, y su experiencia como uno de los guardametas más mediáticos de España, le hacen ser una voz autorizada en el deporte rey en nuestro país. Cañizares hoy quiso dedicar unas palabras a Juan Roig.

«Cuando el Real Madrid da un millón de euros me quito el sombrero, pero cuando Juan Roig alcanza la cifra de 30 o 40 millones de euros me quito 75 sombreros. Si tuviéramos varios Juan Roig tendríamos prácticamente resuelto el problema que ha pasado aquí en Valencia. No como ahora que vas y ves aquello que parece todavía una zona de guerra, con mucha gente a la espera de ayudas», señaló Cañizares sobre Juan Roig en una entrevista.

«Tú te pasas por Valencia y preguntas a la gente quién le ha echado la mano y te dicen ‘mi negocio lo he vuelto a abrir gracias a Juan Roig’. Ojalá hubiese en vez de uno, cincuenta Juan Roig en este país. Me da igual lo que diga la gente y piensen de mí. Quiero gente que sea capaz de montar grandes empresas, de dar de comer a muchas familias», valoró el ex guardameta de Real Madrid o Valencia sobre el dueño de Mercadona en Radio Marca.

Un mensaje a Irene Montero

El ex internacional español quiso también hablar largo y tendido de asuntos políticos y en especial señaló a la izquierda radical por su discurso contra Juan Roig y los grandes empresarios. «Que me escuche Irene Montero, yo la escucho a ella muchas veces sin querer y me lo tengo que tragar. Tampoco le va a pasar nada, no le importará porque está acostumbrada a este tipo de cosas. Yo me enervo más y Juan Roig ojalá hubiera más gente así», volvió a repetir elogiando al empresario valenciano.

Cañizares no eludió ningún elogio para aplaudir al empresario por todo lo que está dando a la ciudad de Valencia en unos tiempos convulsos por personajes como Peter Lim, quien tiene sumido al club donde se retiró en una enorme crisis. «Está haciendo uno de los pabellones más grandes de Europa para que juegue Valencia Basket, el equipo lo ha hecho todo él. Tiene una fundación donde hace un montón de eventos deportivos, todo eso lo hace Juan Roig sin pedir nada a nadie, devolviendo a la sociedad lo que la sociedad le da, el éxito que ha tenido», culminó sobre Juan Roig, del que solamente tuvo palabras de agradecimiento y elogio continuo.