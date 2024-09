Cañizares defiende a Szczesny tras ser multado por fumador

El cancerbero polaco Wojciech Szczesny es el elegido por el FC Barcelona para disputarle la titularidad a Iñaki Peña durante la grave lesión que sufrió Ter Stegen en el estadio de La Cerámica durante el encuentro de los culés frente al Villarreal. Una rotura completa del tendón rotuliano de su rodilla derecha que mantendrá de baja al alemán, al menos, los próximos ocho meses. Es decir, una situación de emergencia que ha necesitado una solución de emergencia.

Por ello, Deco y su equipo comenzaron a otear el mercado de porteros libres pero el que más ha convencido a la secretaría técnica culé es el de uno recién retirado, con sobrada experiencia internacional ya que jugó en Arsenal y Juventus pero al que persigue un escándalo desde hace años. Szczesny fue multado en 2015 por Arsene Wenger durante su etapa en el conjunto ‘gunner’ por fumar en el vestuario, algo que el técnico francés tenía absolutamente prohibido a pesar de ser conocedor del gusto del polaco por la nicotina.

El hecho se produjo tras una derrota del equipo londinense frente al Southampton por 2-0 y el propio guardameta ha recordado hace poco la escena. «En aquella época fumaba con regularidad y mi jefe (Arsène Wenger) lo sabía muy bien. Simplemente no quería que nadie fumara en los vestuarios y yo lo sabía… Por la emoción del partido, me fumé un cigarrillo cuando el equipo todavía estaba dentro. Fui a la esquina de las duchas, así que estaba en el otro extremo del vestuario y nadie podía verme. Y encendí uno. Alguien me vio y se lo dijo al jefe», confiesa el polaco.

Cañizares defiende a Szczesny

A raíz de esto, otro exportero como es el español Santi Cañizares se pronunció sobre el ‘vicio’ de Szczesny en los micrófonos de El Partidazo de Cope y, lejos de criticar el comportamiento de su colega, le defendió. «¿Cuál es el problema? ¿Echar un piti y tomarte una copa o el problema es jugar con indolencia y sin carisma, sin pasión y sin ganas al fútbol?… A ver si ahora uno bebe leche todos los días por la noche y desayuna integral y luego sale al campo y aburre a las ovejas. Aquí lo que se trata es de tener pasión, tener un talento, de ser un ganador, esas cosas importantes», afirmó el exguardameta del Real Madrid y Valencia.

«Yo entiendo que no le puedes faltar al respeto a tu profesión, fumar en un vestuario, fumar en un baño, no sé, ni es bueno ni es una buena imagen ni es nada. Ahora bien, que tú eches un piti cuando te de la gana en tu casa tranquilamente, ¿cuál es el problema?», argumentó el exportero de la selección española que no se mostró contrario a que los deportistas de élite puedan fumar algún cigarro en su día a día a pesar de la controversia que suele crear el tema de la salud de los futbolistas y su forma de cuidar el cuerpo para ofrecer un mayor rendimiento dentro del terreno de juego.