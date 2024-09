El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, habló de la juventud de sus porteros en su rueda de prensa posterior a la victoria de su equipo contra el Getafe en el partido de la jornada 7 de Liga (1-0). Con el resultado a favor y habiendo cerrado la portería, el alemán dejó caer que no ve garantías en Iñaki Peña, que defendió este miércoles la portería culé, a la espera de que en los próximos días se incorpore Wojciech Szczesny.

Se espera que el guardameta polaco llegue próximamente para sustituir a Marc André ter-Stegen, que se rompió el tendón rotuliano de la rodilla tras una caída en la que se lesionó de inmediato durante el encuentro frente al Villarreal. Ahora, el Barça busca a la desesperada una opción con la que minimizar daños, ya que la pasada temporada Iñaki Peña encajó 32 goles en los 17 partidos que disputó durante la baja del meta germano.

«Iñaki tiene 25 años y el resto son muy jóvenes, si pasa cualquier cosa necesitamos un portero con experiencia, por eso hemos reflexionado y veremos lo que acaba pasando», apuntó Flick en su comparecencia ante los medios de comunicación. Lo que traslada el Barça es que Szczesny llegaría para ser el recambio del portero alicantino, pero como suele suceder en estos casos, no será hasta que coincidan cuando se descubra quien se lleva la titularidad con más frecuencia.

Además del asunto de la portería, Flick explicó que habla «en positivo» de su equipo por «la enorme calidad de los jugadores» tras un choque muy sufrido del conjunto culé ante el Getafe, que pudo empatar en el descuento con una ocasión clara de Borja Mayoral que no llegó a rematar cuando estaba en solitario delante de Iñaki Peña.

Flick alaba la labor de su equipo y habla de Iñaki Peña

«Ya se sabía de antes que iba a ser difícil, los resultados contra el Getafe siempre son ajustados. La primera parte no hemos maximizado la combinación. Hemos peleado, hemos jugado al fútbol, con una mentalidad muy positiva. También estoy orgulloso de la afición, hoy me he dado cuenta más que nunca que la necesitamos, y ha hecho un buen trabajo», dijo.

El técnico alemán fue preguntado por el rendimiento de su equipo y por el de un Robert Lewandowski que sumó su séptimo gol. «Para mí es el mejor 9 de los últimos diez años, y su trabajo es delante de la portería, hacer goles, le rodeamos para que le den ese último pase. En la primera mitad hemos jugado muy rápido y hemos marcado, eso es lo que queremos ver», apuntó tras otra diana del polaco, la séptima en siete partidos de Liga.

«Hemos trabajado bien, hemos entrenado duro, hemos trabajo en la idea de juego, en cómo queremos jugar, siempre hablo de cosas en positivo porque los jugadores saben jugar, saben ocupar varias posiciones, saben dar ese pase en el momento oportuno, es la enorme calidad de los jugadores con el balón. Hoy necesitábamos una buena defensa y todavía podemos mejorar. No nos podemos quejar», añadió.