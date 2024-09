El Barcelona busca a la desesperada un portero y quiere a uno retirado para sustituir a Ter Stegen

El Barcelona está buscando a la desesperada un portero en paro y con experiencia para sustituir a Marc André ter-Stegen y ha recurrido a uno que directamente ya está retirado. Wojciech Szczesny es el favorito del club azulgrana para reemplazar al alemán durante los ocho meses que va a estar de baja por la lesión que sufrió el pasado domingo en el partido contra el Villarreal, en el que en una mala caída se rompió el tendón rotuliano de la rodilla derecha.

Szczesny anunció su retirada este pasado verano a los 34 años tras disputar la Eurocopa en Alemania con su selección, Polonia, pero ahora podría regresar de su retiro para acudir al rescate de un Barça que no confía sólo en Iñaki Peña y que fichará un portero sí o sí en el mercado de jugadores libres que no han encontrado acomodo en la última ventana de traspasos. Ese no es el caso del polaco, que colgó los guantes después de siete temporadas defendiendo los palos de la Juventus.

Su buena relación con Robert Lewandowski tras tantos años juntos en la selección polaca y su experiencia en el fútbol de Europa han sido claves para que el Barcelona se decante por él y le sitúe por encima de otros como por ejemplo Keylor Navas. Lo que más llama la atención es que Szczesny debería decir sí a volver tras retirarse, una situación cuanto menos atípica, sobre todo en un club que alardea de grandeza como el Barça.

Hay que recordar que Szczesny anunció su adiós al fútbol después de jugar su último partido con Polonia en la Eurocopa el pasado 25 de junio, rescindiendo el contrato que le vinculaba la Juventus por una temporada más. De esta forma, el polaco debería revocar su decisión para ejercer de portero del Barcelona, algo que a su vez sería un feo al equipo italiano, del que se marchó siendo titular.

La opción del Barcelona para cubrir la larga baja de Ter-Stegen

En su despedida, Szczesny dejó claro que se seguía sintiendo bien físicamente, pero que había optado por dejar de lado el fútbol para enfocarse en su vida familiar. Sin embargo, unas semanas antes el cancerbero concedió una entrevista y no descartó la opción de continuar, pero luego no acabó sucediendo.

De aquellas palabras, se pueden rescatar las siguientes en las que indirectamente hablaba del Barça, el que puede ser su nuevo equipo a partir de los próximos días: «Hay muchos partidos que me gustaría ver y ahora voy a tener tiempo para cumplir el sueño de verlos. Por ejemplo, veré El Clásico». Ahora su realidad podría ser bien distinta y podría disputar dicho encuentro el próximo 26 de octubre a las 21:00 horas contra el Real Madrid.

La Juventus y Szczesny acordaron una cláusula en la que si volvía al fútbol antes de determinado tiempo, el polaco tendría que pagar un importe al club italiano. Eso sería lo último a resolver por el portero antes de activar su fichaje por el Barcelona y vestirse de blaugrana cuanto antes.