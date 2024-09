Flick no quiere un portero parche por Ter Stegen y recomienda a Nübel

Hansi Flick no quiere que el Barcelona fiche ni ahora ni en enero un portero parche para suplir unos meses a Ter Stegen. El técnico alemán ha recomendado al club el fichaje de Alex Nübel, portero de 27 años propiedad del Bayern de Múnich que juega cedido en el Stuttgart.

Fue precisamente Hansi Flick quien fichó a Alexander Nübel en el verano de 2020, recién ganada la Champions con el Bayern, como sucesor a medio plazo de Manuel Neuer. Entonces tenía 23 años y era el portero con más futuro de la Bundesliga, que encima llegaba al Allianz gratis tras acabar contrato con el Schalke. «Cuando puedes fichar al portero joven más prometedor de Alemania, tienes que hacerlo, aunque Neuer seguirá siendo nuestro número uno», comentó entonces el propio Flick cuando le cuestionaron el fichaje de Nübel.

Pero después de una temporada casi en blanco (algo similar a lo que le ocurrió a Lunin a su llegada al Real Madrid) en el Bayern en la que apenas disputó 4 partidos (uno de Bundesliga, otro de Copa y dos de Champions), el club bávaro decidió cederlo primero al Mónaco y después al Stuttgart. En el equipo monegasco fue titular indiscutible y se hizo un nombre que le permitió volver a la Bundesliga. La temporada pasada con el Stuttgart fue clave para alcanzar el subcampeonato tras el invicto Bayer Leverkusen.

La opción Nübel

Estuvo incluso en la última prelista de Nagelsmann para la Eurocopa, pero el seleccionador alemán acabó decantándose por Neuer, Ter Stegen y Baumann como porteros de Alemania y dejó fuera a Nübel. Esta temporada será su segunda y última campaña cedido en el Stuttgart porque el Bayern, que le ha renovado hasta 2029, pretende repescarlo en junio.

A Hansi Flick le encantaría volver a tener a sus órdenes a Nübel pero su salida del Stuttgart necesitaría casi de un acuerdo complicadísimo a tres bandas. El entrenador azulgrana ya habló con Deco a la vuelta del equipo de Villarreal y ambos volvieron a reunirse en la mañana de este lunes con motivo de la sesión de entrenamiento de la plantilla. La coincidencia en que el Barça tiene que fichar a un portero para suplir a Ter Stegen, que podría estar incluso más de un año de baja, es total.

Tanto Deco como Flick son partidarios de fichar un portero, ya que consideran que el Barcelona no puede afrontar lo que queda de temporada solamente con Iñaki Peña y Astragala como únicos guardametas disponibles para el primer equipo, ya que el estadounidense Kochen, uno de los mejor valorados de La Masía, también se ha lesionado y puede estar un mes de baja.

La buena noticia, si es que hay alguna buena, de la lesión de Ter Stegen es que el meta alemán libera una importante cantidad de masa salarial en el Barcelona, que podrá inscribir no sólo a Dani Olmo sino un portero de garantías, aunque para esta operación debería esperar a enero salvo que se tratara de un guardameta sin equipo.

Reunión Deco-Flick

La intención de Deco, con la que Hansi Flick no termina de comulgar, es que el nuevo portero venga lo antes posible, pero no se puede descartar que el club aguante a enero para que fichar a un sustituto de Ter Stegen de mayores garantías tal como quiere el entrenador. No será hasta invierno cuando se vuelva a abrir el mercado y entonces el Barcelona podría fichar a cualquier guardameta. La ficha que libera Ter Stegen (concretamente el 80% de la misma según el artículo 77) es de las más elevadas de la plantilla y se podría traer a un buen recambio.

Sergio Rico, un candidato

En la dirección deportiva del Barcelona también se ha hablado de la opción de fichar a Sergio Rico. El guardameta está sin equipo y se está machacando tal y como muestra en las redes sociales para regresar tras aquel accidente que sufrió al caerse de un cabello y tener en vilo a todo el mundo del fútbol, ya que se llegó a temer, incluso, por su vida.

El guardameta andaluz siempre se ha mostrado muy seguro en los diferentes equipos en los que ha estado, como en el Sevilla o en el Mallorca. Es cierto que en el PSG tuvo menos oportunidades, pero el haber estado en un club tan potente como el parisino deja clara la calidad de un Sergio Rico que sigue esperando equipo para iniciar una nueva aventura para volver a disfrutar con el fútbol.

Iñaki Peña, por el momento

No obstante, por el momento, tal y como sucedió la temporada pasada, el elegido será Iñaki Peña, que será titular contra el Getafe. «Lo está haciendo muy bien, es muy profesional y ha entrenado muy duro. Está centrado, a pesar de ser un segundo entrenador. Confiamos en él. Veremos lo que haremos, también tenemos jugadores en defensa muy jóvenes. De momento, no nos sentimos presionados y confiamos en Iñaki», aseguró en la previa.