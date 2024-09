La condición indispensable que Szczesny le ha puesto al Barcelona para sustituir a Ter Stegen

Szczesny está muy cerca de convertirse en nuevo portero del Barcelona y sustituir de esta manera a Ter Stegen, que estará fuera toda la temporada tras sufrir en Villarreal una lesión de gravedad en su rodilla. El portero polaco, compañero de Lewandowski, y amigo, en la selección, tuvo una conversación con el delantero en las últimas horas donde le dijo la condición para fichar por la entidad azulgrana.

El portero polaco, que lleva retirado unos meses desde que terminó la Eurocopa el pasado verano, tiene claro que solamente fichará por el Barcelona con una condición. Ser titular durante toda la temporada por delante de Iñaki Peña. El guardameta polaco no necesita firmar por ningún club, vive tranquilo en Marbella, y es el club culé quien tiene esa necesidad. Quiere ser esta temporada el sustituto de Ter Stegen, con el mismo rol que el alemán.

Tras disputar la pasada temporada con la Juventus y jugar la Eurocopa con su selección, junto a Lewandowski, Szczesny decidió poner punto y final a su carrera deportiva. Por ello, se fue a vivir a Marbella y allí estaba viviendo hasta ahora un retiro feliz y tranquilo. Hasta que el Barcelona le ha llamado para ser su nuevo portero

«Por lo que tengo entendido, hay una llamada de Lewandowski a Szczesny. Le dice el portero que está muy bien retirado, y que o va a Barcelona para jugar como titular o no va. ‘A mí no me hagáis ir allí si resulta que luego me voy a quedar en el banquillo’. El portero polaco viene con la condición de ser titular», señaló Jofre Mateu en el programa ‘El Bar’ de la Cadena SER.

Por lo tanto, queda claro que Szczesny solamente firmará por el Barcelona si es titular. Y es que Hansi Flick ya dijo que el equipo necesita un portero con experiencia. Por lo que todo hace pensar que eso sucederá, y que el portero polaco fichará por la entidad azulgrana para ser titular, relegando al banquillo a un Iñaki Peña que mantuvo la portería a cero contra el Getafe el pasado miércoles en el Olímpico de Montjuic.

Todo esto sucede tras la grave lesión que sufrió Ter Stegen en su rodilla el pasado fin de semana en la victoria del Barcelona en Villarreal. El portero del alemán se perderá toda la temporada. Esta situación permite a la entidad culé reforzarse en mitad de temporada con un futbolista que esté libre y sin equipo. Había varios nombres encima de la mesa, no muchos, como es lógico, y finalmente Szczesny ha sido el elegido.